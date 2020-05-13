13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak yağış uyarısı | 13 Mayıs 2020 hava durumu

günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra , 'nun kuzeyi ile , , ve çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 13 Mayıs 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi: 13.05.2020
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O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra , 'nun kuzeyi ile , , ve çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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