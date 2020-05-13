Sosyal güvenlikte gurur tablosu! 17 yılda 83 milyon vatandaş...
Koronavirüsün etkisini, yayılma hızını kıran Türkiye, güçlü sağlık sistemi, sosyal politikalardaki başarısı ve zamanında aldığı tedbirlerle birçok ülkeye örnek oldu. Hükümet, 17 yılda 83 milyon vatandaşı sosyal güvenlik şemsiyesi altına alarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye’nin dünyaya örnek gösterildiği bu dönemde, GSS’nin kapsamı ise yüzde 100’e ulaştı.
Batı'da sağlık sistemi iflas noktasına gelirken Türkiye'nin genel sağlık sigortası sistemi büyük bir başarıya imza attı. 83 milyon sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınırken Genel Sağlık Sigortası'nın (GSS) kapsamı yüzde 100'e ulaştı, Kovid-19 da dâhil acil vakaların tamamında tedavi ücretsiz. Devletin 26 bin 363 eczane, 2 bin 421 hastane ile sözleşmesi bulunuyor. 9 bine yakın ilaç da geri ödeme sistemi kapsamında. Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını süresince sosyal güvenlik haklarının kesintisiz ve etkin sunumu daha da önem kazandı.
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