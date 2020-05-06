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Muğla Valiliği, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in villası için müfettiş talep etti

Valiliği, Sözcü gazetesi yazar ’in imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan ’daki villanın araştırılması ve görev yaptığı dönemde inşaat izni veren dönemin Belediye Başkanı hakkında inceleme yapılması için 'ndan mülkiye müfettişi gönderilmesini talep etti. Bu arada, villanın, kaçak eklentilerin yapılmadan önceki halini gösteren fotoğrafı ortaya çıktı. 2017 yılında çekilen fotoğrafta yapının, bugünkü halinden çok farklı olduğunu gözler önüne serdi.

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Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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İŞTE YILMAZ ÖZDİL'İN KAÇAK VİLLASININ ESKİ FOTOĞRAFI!

'in eşi tarafından 2 Mayıs 2017 tarihinde 4,6 milyon liraya alınan Bitez Mahallesi'ndeki villa, yürürlükteki imar planında ticaret alanı sınırları içinde yer alıyordu. Belediyesi, Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm-142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı tanzim ederek, bir süre sonra yapı kullanım izin belgesi verdi.

MÜŞTEMİLAT YAPILDIĞI BELİRLENDİ

Ticari alan vasfında olan yapı Özdil ailesi tarafından villaya çevrilirken, yapı ruhsatının tek katlı iki adet bitişik ofis ünitesi için düzenlendiği, ancak 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. İlavelerin ardından 310 metrekareye genişleyen villa için aile, 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan yapıları kapsayan imar barışına başvurdu. Fakat yapılan araştırmalarda, kaçak yapılaşmanın imar barışından sonra da devam ettiği, 2018 yılında 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi.

KONU MAHKEMEYE TAŞINIYOR

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İmar Barışı'ndan sonra da kaçak inşaat yapılmasını gizlediği, yanlış bilgi vererek kamu görevlilerini yanılttığı iddia edilen Özdil'in eşi hakkında 'yalan beyanda bulunduğu' gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacak.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Bu arada , 'na konuyla ilgili bir yazı göndererek hem Özdil ailesine ait olan yapı, hem de söz konusu yapıya izin verdiği belirtilen dönemin 'li Belediye Başkanı hakkındaki iddiaların araştırılması için mülkiye müfettişi talep etti. Gönderilen yazıda, " ve Şehircilik Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda gazeteci yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına kayıtlı Bodrum Bitez'deki basındaki haberlere konu olan iddiaların araştırılması ve söz konusu villaya görev yaptığı dönemde inşaat izni verdiği iddia edilen dönemin Belediye Başkanı Mehmet Kocadon hakkında inceleme yapılması için İçişleri Bakanlığı'na bağlı mülkiye müfettişlerinin ilimize gönderilmesini arz ederiz" denildi.

ESKİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Kaçak olarak yapılan eklentileri i��in yıkım kararı verilen villanın eski fotoğrafları ve proje planları da ortaya çıktı. Proje planlarında yapının kullanım amacı 'ticaret' olarak belirlenirken, toplam brüt alanı ise 142,50 metrekare olarak kayıtlardaki yerini aldı. Kaçak yapılaşma sonucunda 310 metrekareye çıkarılan yapının, eski fotoğrafı da ortaya çıktı. 2017 yılında çekilen fotoğrafta yapının, bugünkü halinden çok farklı olduğunu gözler önüne serdi.

ÖZDİL AİLESİ GELMEDİ

Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil üzerine olan villada bugünlerde sessizlik hakim. Kararın ardından, daha önce sık sık geldikleri belirtilen Özdil ailesinden kimsenin villaya gelmediği belirtildi.

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