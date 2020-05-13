İstanbul'da ele geçirildi! Tam 78 parça

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında Şişli'de bir sanatevinde çok sayıda kaçak tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı.