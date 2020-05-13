13 Mayıs 2020, Çarşamba
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İstanbul'da ele geçirildi! Tam 78 parça

'de bir sanatevine düzenlenen operasyonda , Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 78 parça ele geçirildi. Operasyonda bir kişi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2020
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İSTANBUL'DA ELE GEÇİRİLDİ! TAM 78 PARÇA

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında 'de bir sanatevinde çok sayıda kaçak tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı.

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