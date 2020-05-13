İstanbul'da ele geçirildi! Tam 78 parça
İstanbul Şişli'de bir sanatevine düzenlenen operasyonda Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 78 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda bir kişi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında Şişli'de bir sanatevinde çok sayıda kaçak tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı.
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