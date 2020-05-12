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İngilizler Türkiye'den yeni maske talep etti

'nin 'ye tıbbi yardım malzemesi göndermesi bazı kesimleri rahatsız etmiş ve Türkiye’den gelen medikal ürünleri iade ettiği iddiası geçtiğimiz günlerde yalanlanmıştı. Türkiye'ye karşı yürütülen karalama kampanyasının çürütülmesinin ardından, İngiltere'nin yeni tıbbi ürünler almak için Türkiye ile yeniden iletişime geçtiği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 12.05.2020
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İNGİLİZLER TÜRKİYE'DEN YENİ MASKE TALEP ETTİ

İngiliz büyükelçiliği yetkilileri Türk üreticilerle iletişime geçti. Büyükelçilik, ülkenin ihtiyaç duyduğu ürünleri listeleyerek geçtiğimiz Cuma gününe kadar ürünlere ilişkin bilgi topladı. Bu ürünler arasında steril önlükler, tek kullanımlık hafif önlükler, yüksek performanslı tek kullanımlık önlükler, izolasyon önlükleri, 4B tipi tulum, n95 yer alıyor.

Büyükelçilik firmalardan üretim kapasiteleri, sahip oldukları kalite belgeleri ve ihracat yaptıkları farklı ülkelere ilişkin de bilgi istedi. Talep edilen ürünler ile ilgili, istenen test, ölçü ve renk gibi detayların firmalar tarafından incelenebilmesi için 'nin ilgili kurumlarının linkleri gönderildi. 'nin 7 Nisan'da İngiltere'ye hibe ettiği 100 bin tulum, 100 bin cerrahi maske ve 50 bin N95 maske ile ilgili 'geri gönderiyorlar' haberi yalanlanmıştı. , İngiliz makamlarıyla temasa geçerek ürünlerde hiçbir sorun olmadığını, NHS yetkilileri tarafından yazılı olarak teyit edip yalanlamıştı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ve İngiltere Hükümet Sözcüsü de bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Büyükelçi Chilcott "Türkiye'den yollanan 400 bin adet kişisel koruyucu ekipmanın kullanılamaz hâlde olduğuyla ilgili medyasında yer alan haberler doğru değildir" demişti.

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