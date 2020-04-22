Son dakika: Türkiye'den sağlık ekipmanları alan İngiliz uçağı İngiltere'ye ulaştı
Son dakika haberine göre; Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Türkiye'de sağlık ekipmanları yüklenen İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait kargo uçağı, İngiltere'ye vardı.
Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Airbus A400M tipi askeri nakliye uçağı, yerel saatle 03.30'da (TSİ 05.30) Brize Norton Havaalanı'na indi.
Uçağa İstanbul'dan yüklenen tonlarca koruyucu ekipmanın, gün içinde ihtiyaç duyulan hastanelere gönderilmeye başlanması bekleniyor.
Virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden İngiltere'de, 100'den fazla sağlık çalışanının virüs nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor.
İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick, cumartesi yaptığı açıklamada, Türkiye'den yaklaşık 84 tonluk kişisel koruyucu ekipmanın, pazar günü ülkeye varacağını söylemişti.
Ancak sevkiyatın gerçekleşmemesi üzerine hükümet zor duruma düşerken, siparişin geç verildiği ortaya çıkmıştı.
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