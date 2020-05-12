Corona virüsle mücadelenin gönüllü kahramanları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs daha Türkiye'ye ulaşmadan ve DSÖ henüz pandemi ilan etmeden olası bir salgına karşı Bilim Kurulu oluşturulması talimatını verdi. Bakan Koca'nın talimatı sonrası oluşturulan kurul her gün toplanıp Türkiye'nin virüsle mücadelesine önemli yön verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgını daha Türkiye'ye ulaşmadan ve DSÖ henüz pandemi ilan etmeden olası bir salgına karşı kolları sıvadı. Ocak ayında bir Bilim Kurulu oluşturulması talimatını verdi. Kurul için alanında uzman ve dünya genelinde tanınan 34 isim belirlendi. Kurul, her gün toplanıp virüsle mücadeleye yön verdi. Bakan Koca da onlara başkanlık etti. Toplantılar sonrası sık sık kamuoyunu bilgilendirdi.
SÜRECE YÖN VERDİ
Bir çok başarılı kararlara imza atıldı. Okulların kapanmasından, AVM'lerin, berberlerin kapanmasına, 20 yaş altı gençlerin ve 65 yaş üstü büyüklerin sokağa çıkma kısıtlamasına kadar hayati kararların altyapısını oluşturdular. Hükümet, kamu kurumları, iş yaşamı ve sosyal hayatta alınacak tedbirleri ve atılacak adımları bu kurulun yaptığı tavsiyelere göre belirledi.
ÜCRET ALMIYORLAR
Ve Türkiye salgınla mücadele için attığı adımlarla sürecin olabilecek en hasarsız şekilde atlatılmasını sağladı. Bu kritik dönemde herkes Bilim Kurulu toplantılarını ilgiyle takip etti. Her biri farklı üniversitelerde görev alan kişilerden oluşan Bilim Kurulu üyeleri hakkında en çok merak edilenlerden biri de bu hizmet karşısında ne kadar ücret aldıkları oldu. Yeni Asır, işte bu sorunun cevabını okuyucuları için araştırdı. Yetkililerden alınan bilgiye göre bu kurulun hiçbir ücret talep etmeden tamamen gönüllülük esasıyla çalıştıkları ortaya çıktı. Konuyla ilgili konuşan kurul üyelerinden Prof. Dr. Levent Yamanel, "Bizler öncelikle Türkiye için, vatanımız için milletimiz için çalışıyoruz. Arkadaşlarım ilk günden bu yana canla başla çalışıyor. Hiç birinin bu hizmet karşılığında bir ücret talep etmek aklının ucundan geçmedi. Sosyal medyada dillendirilen bazı iddialar kulağımıza geliyor. Ancak biz hepimiz bu kurul kurulduğu ilk günden beri gönüllülük esasına göre görev yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Sayın Bakanımız önderliğinde kurulan Bilim Kurulumuzun tek isteği bir an önce bu illet virüsün ülkemizde tamamen gitmesi" dedi.
KURUL ÜYELERİ VE UZMANLIK ALANLARI
● Ateş Kara- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ● Levent Akın- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Epidemiyoloji ● Tevfik Özlü- Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ● Ayşegül Füsun-Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ● Recep Öztürk- İstanbul Medipol Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ● Firdevs Aktaş-Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ● Serhat Ünal-Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ● Alpay Azap- Ankara üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ● Yeşim Taşova- Çukurova Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ● Hasan Tezer-Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ● Şebnem Erdinç- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ● Aydın Yılmaz- Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ● Rahmet Güner- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ● Canan Ağalar- SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ● Müşerref Şule Akçay- Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ● Akın Kaya- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ● İlhami Çelik-Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ● Levent Yamanel- SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları ● Zeliha Tufan Koçak-YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ● Serap Şimşek Yavuz- İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ● Mehmet Doğanay-Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ● Figen Çizmeci Şenel- Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı ● Gülay Korukluoğlu-Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu ● Ayla Aydın-Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanı ● Ali Göktepe-Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanı ● Selçuk Kılıç-Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanı ● Cemil Güneş- Hukuk Müşaviri
Yeniasır
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