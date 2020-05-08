08 Mayıs 2020, Cuma
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İngiliz basınının alçakça haberine bir yalanlama da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi

İngiliz basınında ''’den İngiltere’ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına” yönelik haberlere bir yalanlama da İletişim Başkanı 'dan geldi. Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin bir dizi paylaşım yapan Altun, ''Türkiye’nin ’a yolladığı tıbbi yardım malzemeleri ile ilgili ortaya atılan asılsız ve hezeyan dolu iddialar her iki ülkenin resmi makamları tarafından yalanlanmış ve işin hakikati hemen ortaya konmuştur.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 08.05.2020
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İNGİLİZ BASINININ ALÇAKÇA HABERİNE BİR YALANLAMA DA İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN GELDİ

İletişim Başkanı şu ifadeleri kullandı: 'nin 'a yolladığı tıbbi yardım malzemeleri ile ilgili ortaya atılan asılsız ve hezeyan dolu iddialar her iki ülkenin resmi makamları tarafından yalanlanmış ve işin hakikati hemen ortaya konmuştur.

Türkiye karşıtı her habere doğruluğunu ve güvenilirliğini hiç araştırmadan sahip çıkan bu zihniyet bizlere bağımsız, tarafsız, güvenilir ve sorumlu bir medyanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Medya eğer yalanın, batılın ve sansasyonun girdabına kapılıp da doğrunun, hakkın ve hakiki haberin peşinden gitmeyi bırakırsa orada demokrasi savunusundan değil, olsa olsa halk ve demokrasi düşmanlığından söz edilebilir. Yaşasın demokrasi, yaşasın hakikat!

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