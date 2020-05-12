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Corona virüs salgınında kırılma tarihi! Hız yüzde 1'e düştü...

Tüm dünyaya yayılan salgınının ülkemizde ilk görüldüğü ’tan beri iki ay geçti. Vaka artışı bakımından ’da tepe noktayı gören ’de belli oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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CORONA VİRÜS SALGININDA KIRILMA TARİHİ! HIZ YÜZDE 1'E DÜŞTÜ...

'de ilk Kovid-19 vakasını tespit edildiği günden bu yana 60 gün geçti. Bu sürede ülke genelinde 1 milyon 403 bin 320 PCR testi yapılırken, tespit edilen toplam vaka sayısı 139 bin 771 oldu. Kovid-19 nedeniyle 3 bin 841 vatandaş yaşamını yitirirken, 95 bin 780 kişi de iyileşti. Toplam yatan hasta sayısı dün itibarıyla bin 126, entübe hasta sayısı ise 578 oldu. İlk vakanın görüldüğü 'tan altı gün sonra, Türkiye'deki ilk Kovid-19 ölümü gerçekleşti. 17 Mart'ta Çin temaslı 89 yaşındaki bir hastanın yaşamını yitirdiğinde ülke genelinde tespit edilen toplam vaka sayısı 98 olarak açıklandı. 'ta 61 yaşındaki ikinci hasta vefat ederken, 18 Mart'ta ise eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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