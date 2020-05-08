08 Mayıs 2020, Cuma
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Türkiye'nin corona virüste bağışıklık testleri başlıyor

Dünyayı kasıp kavuran salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Salgınla başarılı bir şekilde mücadele eden 'den bir hamle daha geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı koronavirüste bağışıklık testleri başlıyor.

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Giriş Tarihi: 08.05.2020
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BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI! O TESTLER BAŞLIYOR...

genelinde 150 kişi ile yapılacak tarama testlerinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yapılan toplantısından sonra yaptığı açıklamada "'le birlikte 150 bin kişi taranacak. Bu dünyada ilk kez olacak. Uygulama hem PCR hem de antikor yoluyla yapılacak. Örneklem yoluyla gelecek haftadan itibaren TÜİK'le birlikte yapacağız" demişti. Koca'nın açıkladığı testlerle işleyiş şöyle olacak.

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