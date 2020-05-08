Türkiye'nin corona virüste bağışıklık testleri başlıyor

Türkiye genelinde 150 kişi ile yapılacak koronavirüs tarama testlerinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yapılan Bilim Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada "TÜİK'le birlikte 150 bin kişi taranacak. Bu dünyada ilk kez olacak. Uygulama hem PCR hem de antikor yoluyla yapılacak. Örneklem yoluyla gelecek haftadan itibaren TÜİK'le birlikte yapacağız" demişti. Koca'nın açıkladığı testlerle işleyiş şöyle olacak.