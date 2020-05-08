LGS ve YKS adaylarına maske tavsiyesi!

Koronavirüs salgını tehdidiyle tarihleri değiştiren Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Öğrencileri stres yapmamaları konusunda uyaran Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Nesteren Gazioğlu, bütün dünyanın olağanüstü günler yaşadığı bu dönemde adayların hedefe odaklanmalarını ve bol bol soru çözmeye devam etmelerini önerdi. Öğrencilere salgınla ilgili yoğun haber takibi ve sosyal medya iletilerinden uzak durmalarını öneren Gazioğlu, maskeyle sınav uygulamasına da dikkat çekerek, öğrencilerin evlerinde maske takarak alıştırma yapabileceklerini söyledi. Maskeli sınava girmelerinin bilgilerine ve ortama uyum sağlamalarına engel olmadığını hatırlatan Gazioğlu, öğrencilere şu önerilerde bulundu:

Hedeflerinize ulaşmak için hangi adımları atacağınızı madde madde yazın, günlük programınıza uyun.

Günlük programınızda yapılabilir hedeflere yer verin. Örneğin, her gün üç tam sınav denemesi çözmek gerçekçi bir hedef değildir.

Eksiklerinize odaklanın ve bunları kapatmaya çalışın.

Bol bol soru çözün.

21 gün boyunca sınav saatiyle aynı saatte başlamak üzere, aynı sürede deneme çözerseniz, bu sizi daha güçlü kılar.

Kendinize hedefinizi sık sık hatırlatın. Sınava kadar o hayali kurarak uyuyun.

Gitmek istediğiniz üniversite, bölüm ya da meslekle ilgili görselleri görebileceğiniz bir yere koyun.

Kaygı artıyorsa nefes tekniklerini kullanmanın pratiğini yapın. Kaygı anında içinizden sayarak burundan ikiye kadar nefes alırken, dörde kadar ağızdan nefes verirseniz bu sizi sakinleştirecektir.

Uyku düzeniniz önemli. Uykusuz kalmayın.

Deneme sınavları süresince dikkatinizi dağıtıcı şekilde yiyip içmeyin. Beden ve zihninizi sınava hazırlayın.

Ders çalışmadığınız zamanlarda ne iyi geliyorsa onu yapın."EBA'DAN YARARLANIN"

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz şu tavsiyelerde bulundu:

Sınavda sorumlu olacağınız derslerle ilgili tekrar programı oluşturunuz. Tekrar programında eksik olduğunuz derslere daha çok zaman ayırınız.

Kolay tekrar yapmak için geçmiş yılların sınav sorularını ve yayınlanmış örnek soruların tümünü anlayarak çözmeye çalışınız.

EBA'da hem 8.sınıf hem 12. sınıf için açılmış sınavlara hazırlık derslerini takip ediniz.

Çözemediğiniz sorularla ilgili arkadaşlarınızdan yardım alabileceğiniz gibi okul açıldığında öğretmenlerinize sormak üzere işaretleyiniz..

Sınava 10 gün kala her gün bir deneme sınavı çözerek yanlışlarınızın doğru çözümünü öğrenerek son tekrarlarınızı yapınız.

(minikaGO Dergisi öneriyor)

BALONLU BADMİNTON



NE GEREKİYOR?

En az iki kişi.

Sopa ya da kaşık, balon.



NASIL OYNANIYOR?

Ortaya bir iple çizgi belirleyin. Şişirilmiş balonu havaya atın. Elinizdeki sopa, kaşık ya da oklava ile balonu karşı tarafa atmaya çalışın. Herkesin bir vurma hakkı vardır ve balona hamle yapamayan, karşı tarafa ulaştıramayan ve yere düşüren oyuncu rakibine bir puan kazandırır. Bu oyun görsel-mekansal alanda planlama yapma, konsantre olma, el-göz koordinasyonu kurma ve hızlı hareket etme becerilerini geliştirir.