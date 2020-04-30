Son dakika: Kars'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerince devam eden operasyonda bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı, yurt içinde devam eden operasyonlarla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık Kars'ta 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Dünde bölgede 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.
İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama:
"2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"
"İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars- Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerince devam eden operasyonda bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.
NELER ELE GEÇİRİLDİ?
Böylelikle son iki günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16, 1 adet kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet Bixi, 2 adet tabanca ele geçirilmiştir."
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