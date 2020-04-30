İstanbul’da pazar yerindeki kalabalık akıllara durgunluk verdi
İstanbul’un Avcılar ilçesinde kurulan bir pazar yerindeki kalabalık, görenleri şaşkına çevirdi. “İğne atsan yere düşmez” dedirten görüntülerde sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği gözlerden kaçmadı.
Koronavirüsü salgını nedeniyle evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, Avcılar'da kurulan semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti.
KALABALIK OLUŞTURDU
Sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapan vatandaşlar pazarda kalabalık oluşturdu.
HAVALARIN ISINMASI VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Pazarcılar yoğunluk nedenin havaların ısınması ve yarın başlayacak sokağa çıkma yasağı olduğunu söyledi.
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