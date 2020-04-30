30 Nisan 2020, Perşembe
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İstanbul’da pazar yerindeki kalabalık akıllara durgunluk verdi

’un ilçesinde kurulan bir yerindeki , görenleri şaşkına çevirdi. “İğne atsan yere düşmez” dedirten görüntülerde sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği gözlerden kaçmadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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Koronavirüsü salgını nedeniyle evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, 'da kurulan semt pazarındaki dikkat çekti.

İstanbul’da pazar yerindeki kalabalık akıllara durgunluk verdi İSTANBUL’DA PAZAR YERİNDEKİ KALABALIK AKILLARA DURGUNLUK VERDİ

KALABALIK OLUŞTURDU

Sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapan vatandaşlar pazarda kalabalık oluşturdu.

HAVALARIN ISINMASI VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Pazarcılar yoğunluk nedenin havaların ısınması ve yarın başlayacak sokağa çıkma yasağı olduğunu söyledi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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