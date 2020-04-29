29 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'den skandal petrol hamlesi! YPG/PKK saflarındaki Araplardan özel birlik kuruyor

ABD'den skandal petrol hamlesi! YPG/PKK saflarındaki Araplardan özel birlik kuruyor

, 'de Fırat Nehri'nin doğusundaki sahalarını güvence altına almak için SDG ismini kullanan terör örgütü / saflarındaki Arap unsurlardan özel bir birlik kuruyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
ABONE OL
ABD'DEN SKANDAL PETROL HAMLESİ!

, 'de SDG ismini kullanan terör örgütü / işgali altındaki sahalarında varlığını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD güçleri, YPG/PKK saflarındaki yüzlerce Arap'tan oluşacak özel bir birlik kurmak için harekete geçti.

Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan petrol sahalarının güvenliğini sağlayacak birlik, Deyrizor'da Fırat Nehri hattında konuşlu destekli yabancı terörist gruplarla olası çatışmalarda yer alacak.

YPG/PKK unsurları aylık yaklaşık 100'er dolar alırken, ABD yeni birliğe katılacaklara aylık 350 dolar maaş verecek.

Birliğe katılanlar, ülkenin Suriye-Irak sınırındaki Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesinde eğitim görecek.

Bine yakın silahlı adamdan oluşması beklenen birlik doğrudan Amerikan güçlerine bağlı olacak.

Kaynaklar, YPG/PKK'nın otorite kaybı yaşama ve petrol konusunda gelecekte devre dışı kalma ihtimalinden ötürü ABD planına karşı çıktığını ancak daha sonra bunu kabul etmek zorunda kaldığını belirtiyor.

ABD BOŞALTTIĞI ÜSLERE GERİ DÖNMEYİ Mİ PLANLIYOR?
Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK işgali altındaki alanlar ABD- çekişmesine sahne oluyor.

ABD'li üst düzey yetkilileri taşıyan bir askeri konvoy, 5 gün önce, sınırındaki Aynularab (Kobani) ilçesinin güneyinde bulunan ve YPG/PKK'nın kullandığı Harab Işık üssünü ziyaret etti.

Yetkililer, halihazırda Rus askeri polisinin bulunduğu Sırrin üssünün yakınlarından da geçti. Bunun üzerine Rusya üssü bazı askeri unsurlarla takviye etti.

Amerikalı grup, daha sonra 'ya geçerek burada aktif olan iki üs ile YPG/PKK'nın kullandığı diğer iki eski üssü ziyaret etti.

ABD, Suriye'nin kuzeyindeki söz konusu üslerini Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği sırasında boşaltmıştı.

Üslere yapılan ziyaretler ABD birliklerinin buralara geri dönme hazırlığında olduğu şeklinde sahada bazı söylentilere yol açtı.

ABD DEVRİYELERİ VE SEVKİYATLARI
ABD askerleri, önceki gün Haseke'de Kamışlı ilçesinin batı kırsalı ve Dırbasiye ilçesinin güneyinde, Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk kez devriyeler yaptı.

Söz konusu devriye hattı, Rümeylan petrol sahasına sokulmak isteyen Rus güçlerinin engellenmesinde ABD açısından önem arz ediyor.

ABD, Rusya'nın Haseke'de yerel unsurlardan silahlı birlik kurma çalışmalarına da YPG/PKK üzerinden engel olmuştu.

Diğer taraftan ABD güçleri ülkenin kuzeydoğusundaki üs ve askeri noktalarına askeri lojistik malzemesi sevkiyatını sürdürüyor.

ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla kuzey hattından çekilerek Haseke, Rakka ve Deyrizor illerindeki petrol sahalarına yoğunlaşmıştı.

YPG/PKK'ya destek veren ABD güçleri 11 üs ve askeri noktada toplanmış durumda.

Rusya'nın ise YPG/PKK işgal sahası içinde Haseke ve Rakka illeri ile 'in ve Aynularab (Kobani) ilçelerinde 20'ye yakın askeri noktada 500'den fazla askeri polisi bulunuyor.

Kremlin Sözcüsü Peskov: Petrol fiyatlarındaki dinamikler gerçekten olumsuz KREMLİN SÖZCÜSÜ PESKOV: PETROL FİYATLARINDAKİ DİNAMİKLER GERÇEKTEN OLUMSUZ
Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan flaş petrol açıklaması SON DAKİKA: ABD BAŞKANI TRUMP'TAN FLAŞ PETROL AÇIKLAMASI
ABD'de petrol fiyatları eksiye düştü ABD'DE PETROL FİYATLARI EKSİYE DÜŞTÜ
Son dakika: Rusya'dan flaş petrol açıklaması SON DAKİKA: RUSYA'DAN FLAŞ PETROL AÇIKLAMASI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA