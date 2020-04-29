ABD'den skandal petrol hamlesi! YPG/PKK saflarındaki Araplardan özel birlik kuruyor
ABD, Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına almak için SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK saflarındaki Arap unsurlardan özel bir birlik kuruyor.
ABD, Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki petrol sahalarında varlığını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD güçleri, YPG/PKK saflarındaki yüzlerce Arap'tan oluşacak özel bir birlik kurmak için harekete geçti.
Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan petrol sahalarının güvenliğini sağlayacak birlik, Deyrizor'da Fırat Nehri hattında konuşlu İran destekli yabancı terörist gruplarla olası çatışmalarda yer alacak.
YPG/PKK unsurları aylık yaklaşık 100'er dolar alırken, ABD yeni birliğe katılacaklara aylık 350 dolar maaş verecek.
Birliğe katılanlar, ülkenin Suriye-Irak sınırındaki Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesinde eğitim görecek.
Bine yakın silahlı adamdan oluşması beklenen birlik doğrudan Amerikan güçlerine bağlı olacak.
Kaynaklar, YPG/PKK'nın otorite kaybı yaşama ve petrol konusunda gelecekte devre dışı kalma ihtimalinden ötürü ABD planına karşı çıktığını ancak daha sonra bunu kabul etmek zorunda kaldığını belirtiyor.
ABD BOŞALTTIĞI ÜSLERE GERİ DÖNMEYİ Mİ PLANLIYOR?
Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK işgali altındaki alanlar ABD-Rusya çekişmesine sahne oluyor.
ABD'li üst düzey yetkilileri taşıyan bir askeri konvoy, 5 gün önce, Türkiye sınırındaki Aynularab (Kobani) ilçesinin güneyinde bulunan ve YPG/PKK'nın kullandığı Harab Işık üssünü ziyaret etti.
Yetkililer, halihazırda Rus askeri polisinin bulunduğu Sırrin üssünün yakınlarından da geçti. Bunun üzerine Rusya üssü bazı askeri unsurlarla takviye etti.
Amerikalı grup, daha sonra Rakka'ya geçerek burada aktif olan iki üs ile YPG/PKK'nın kullandığı diğer iki eski üssü ziyaret etti.
ABD, Suriye'nin kuzeyindeki söz konusu üslerini Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sırasında boşaltmıştı.
Üslere yapılan ziyaretler ABD birliklerinin buralara geri dönme hazırlığında olduğu şeklinde sahada bazı söylentilere yol açtı.
ABD DEVRİYELERİ VE SEVKİYATLARI
ABD askerleri, önceki gün Haseke'de Kamışlı ilçesinin batı kırsalı ve Dırbasiye ilçesinin güneyinde, Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk kez devriyeler yaptı.
Söz konusu devriye hattı, Rümeylan petrol sahasına sokulmak isteyen Rus güçlerinin engellenmesinde ABD açısından önem arz ediyor.
ABD, Rusya'nın Haseke'de yerel unsurlardan silahlı birlik kurma çalışmalarına da YPG/PKK üzerinden engel olmuştu.
Diğer taraftan ABD güçleri ülkenin kuzeydoğusundaki üs ve askeri noktalarına askeri lojistik malzemesi sevkiyatını sürdürüyor.
ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla kuzey hattından çekilerek Haseke, Rakka ve Deyrizor illerindeki petrol sahalarına yoğunlaşmıştı.
YPG/PKK'ya destek veren ABD güçleri 11 üs ve askeri noktada toplanmış durumda.
Rusya'nın ise YPG/PKK işgal sahası içinde Haseke ve Rakka illeri ile Halep'in Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerinde 20'ye yakın askeri noktada 500'den fazla askeri polisi bulunuyor.
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