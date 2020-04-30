Bursa'da kadın sürücü, çarptığı yaralı kadının başında ağladı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 45 yaşındaki Fatma K.'nin otomobiliyle çarptığı 39 yalındaki Arzu Z. yaralandı. Yaralı kadının yanına gelen sürücü Fatma K., başında bir süre ağladı.
Kaza, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yolun karşısına geçen Arzu Z.'ye, Fatma K. idaresindeki 16 BS 292 plakalı otomobil çarptı.
SÜRÜCÜYÜ ÇEVREDEKİLER SAKİNLEŞTİRDİ
Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadının ayağının üstünden otomobilin lastiği geçti. Yaralı kadına çarpan sürücü Fatma K. ise panikle araçtan indi. Fatma K., yaralı kadının başında ağladı. Sürücüyü çevredekiler sakinleştirdi.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle cadde üzerinde kısa süreli araç kuyrukları oluştu. Yaralı kadının hastaneye kaldırılmasıyla birlikte polis ekipleri yolda kontrollü bir şekilde akışı sağladı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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