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Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK-YPG’li öldürüldü

Son dakika haberine göre, , "Terör örgütü /YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik bir sızma girişimi daha önlendi. Kahraman Komandolarımız tarafından 11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." dedi.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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BAKANLIKTAN FLAŞ AÇIKLAMA! ÇOK SAYIDA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı, () "Terör örgütü /YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik bir sızma girişimi daha önlendi. Kahraman Komandolarımız tarafından 11 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK-YPG’li öldürüldü | Video SON DAKİKA: MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 11 PKK-YPG’Lİ ÖLDÜRÜLDÜ | VİDEO

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