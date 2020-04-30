Şişli'de yol çalışması sırasında doğal gaz ve su borusu patladı
Gülbahar Mahallesi Zincirlidere caddesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yolda çökme meydana geldi. Ekiplerin kepçeyle çalışması sırasında doğal gaz ve su borusu patladı.
Şişli Gülbahar Mahallesi Zincirlidere caddesinde saat 23.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir sebeple yolda çökme meydana geldi. Mahalle sakinleri durumu belediye ekiplerine haber verdi.
Ekiplerin kepçeyle çalışma yaptığı sırada çökme meydana gelen yoldaki doğal gaz ve su borusunda patlama oldu. Bölgeye İGDAŞ, İSKİ, itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri doğal gazı, İSKİ ekipleri ise suyu keserek patlayan borulara müdahale etti.
"YOĞUN BİR SES ÇIKTI"
Bölgede yarım saatlik doğal gaz ve su kesintisi yaşandı. Ekiplerin müdahaleleri sonrasında patlayan borular onarılıp yoldaki çökme giderildi. Mahalle sakini Adnan Akkuş, "Biz içerideydik yoğun bir ses çıktı. Çalışma yaparken boruyu patlatmışlar." ifadelerini kullandı.
Ekiplerin çalışmalarını izleyen bir başka vatandaşsa cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.
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