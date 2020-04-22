İBB yenileme çalışması yaparken boruyu patlattı! Kadıköy suya gömüldü!
Kadıköy’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yolda çalışma yapıldığı sırada atık su borusu patladı. Borunun patlamasıyla cadde adeta göle döndü. Otomobiller su birikintisinin içerisinde kaldı.
Kadıköy'de iddiaya göre İSKİ ekipleri altyapı çalışması yaptıkları sırada atık su borusu patladı. Borunun patlaması nedeniyle cadde adeta göle döndü. Yolun sular içerisinde kalması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde iddiaya göre İSKİ ekiplerince altyapı çalışması yapıldığı sırada atık su borusu patladı. Borunun patlaması ile cadde sular içerisinde kalarak göle döndü. Su birikintisinin otobüs duraklarına kadar genişlediği görüldü. Cadde üzerinde ilerleyen bazı araç sürücüleri su birikintisi nedeniyle başka yolları tercih etmek zorunda kaldı. Göle dönen yolda trafik yoğunluğu oluştu.
"ANA HATTI DELMİŞLER"
Olay hakkında konuşan bir vatandaş, "Kazı yapıyorken yanlışlıkla ana hattı delmişler. O yüzden burayı su bastı" dedi.
Başka bir vatandaş ise, "Herhalde boru hattı varmış, onu deldiler büyük ihtimalle. Ondan dolayı patladı" diye konuştu.
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