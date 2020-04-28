Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışmaları sırasında doğal gaz borusunda patlama
Son dakika haberine göre Beylikdüzü Gürpınar'da İSKİ çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı. Metrelerce yukarıya alevler çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul Beylikdüzü'nde bir sokaktaki altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İKİ BİNADA BÜYÜK HASAR OLUŞTU
Alınan bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi'nde İSKİ'nin kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi nedeniyle yangın çıktı.
Yangının sıçradığı iki binada büyük çapta hasar oluştu.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
İşte olay yerinden kareler:
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