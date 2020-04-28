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Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışmaları sırasında doğal gaz borusunda patlama

Son dakika haberine göre Gürpınar'da çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı. Metrelerce yukarıya alevler çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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İSKİ ÇALIŞMASINDA DOĞAL GAZ BORUSUNDA PATLAMA

İstanbul 'nde bir sokaktaki altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'da patlama! Beylikdüzü'nde İSKİ çalışmaları sırasında doğal gaz borusunda patladı |Video İSTANBUL'DA PATLAMA! BEYLİKDÜZÜ'NDE İSKİ ÇALIŞMALARI SIRASINDA DOĞAL GAZ BORUSUNDA PATLADI |VİDEO

İKİ BİNADA BÜYÜK HASAR OLUŞTU
Alınan bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi'nde 'nin kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi nedeniyle yangın çıktı.

Yangının sıçradığı iki binada büyük çapta hasar oluştu.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İşte olay yerinden kareler:






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