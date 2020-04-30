Ankara’da dehşet! Anne-kızın böyle seslendi: Bizi öldürecek, sahip çıkın

Kanlar içinde kalan anne ile kız hastaneye giderek tedavi oldu ve rapor aldı. Ardından da polis merkezine giden anne ve kızı şikâyetçi oldu.

"HAYATİ TEHLİKEMİZ VAR"

Anne Meryem Can, polise verdiği ifadede, oğlu Şükrü Can'ın sürekli kendilerine şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini belirterek, "Bizi öldürecek, sürekli şiddet uygulayıp ölümle tehdit ediyor. Baş edemiyoruz, onu tutuklayın, dışarda kaldığı sürece hayatı tehlikemiz var. Bizi öldürmeden önlem alın" dedi.

DEVLETTEN YARDIM İSTEDİLER

Hürriyet'in haberine göre; Kamer Can da sürekli ağabeyinin şiddetine maruz kaldıklarını belirterek devletin kendilerine sahip çıkmasını istedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Gözaltına alınan Şükrü Can'ın sabıkası bulunduğu, olay gecesi eve alkollü geldiği belirlendi. Polisteki ifadesinin ardından Şükrü Can, savcılıkça hakkında uzaklaştırma kararı verilerek serbest bırakıldı.

SERBEST KALINCA…

Can'ın serbest bırakılması sonrası anne ile kız "bizi koruyun" diyerek feryat etti. Sosyal medyada Can'ın serbest kalmasına tepki gelirken, anne ve kıza sahip çıkılması istendi.