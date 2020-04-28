- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
İstanbul'da patlama! Beylikdüzü'nde İSKİ çalışmaları sırasında doğal gaz borusunda patladı |Video
İstanbul'da patlama... Beylikdüzü Gürpınar'da İSKİ çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı. Metrelerce yukarıya alevler çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinden ilk görüntüler...
Beylikdüzü Gürpınar'da doğal gaz patlaması meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükseğe ulaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.