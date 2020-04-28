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İstanbul'da patlama! Beylikdüzü'nde İSKİ çalışmaları sırasında doğal gaz borusunda patladı |Video

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28.04.2020
İstanbul'da patlama... Beylikdüzü Gürpınar'da İSKİ çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı. Metrelerce yukarıya alevler çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinden ilk görüntüler...

Beylikdüzü Gürpınar'da doğal gaz patlaması meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükseğe ulaştı.

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