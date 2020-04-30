Mersinli müzisyen eşini iyileştiren sağlık çalışanları için türkü söyledi
Mersin’de müzisyen 45 yaşındaki Savaş Korkmaz, koronavirusü yenen 42 yaşındaki eşi Ayşe Korkmaz'ı tedavi eden sağlık çalışanları için türkü söyledi. Korkmaz’a eşi Ayşe Korkmaz da eşlik etti.
Merkez Yenişehir İlçesi'nde yaşayan Ayşe Korkmaz, 3 Nisan günü komşusuna ziyarete gitti. Ziyaretten 5 gün sonra rahatsızlanan Korkmaz, eşi Savaş Korkmaz ile birlikte Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.
TESTİ SONUCU POZİTİF ÇIKTI
Kan ve akciğer testleri temiz çıkan Korkmaz'a ateşi olduğu için koronavirüs testi de yapıldı. 2 gün sonra Sağlık Bakanlığı'ndan aranan ve koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrenen Ayşe Korkmaz, 10 Nisan günü hastaneye yattı. Koronavirüs tedavisi gören Ayşe Korkmaz, 13 gün sonra taburcu oldu. Sağlık durumu iyi olan Korkmaz, evde kendisini karantinaya aldı.
"ONLARA VEREBİLECEĞİMİZ BİR KÜÇÜK TÜRKÜ"
Ayşe Kormaz'ın müzisyen eşi Savaş Korkmaz, sağlık çalışanları için türkü söyledi. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Savaş Korkmaz, "Bizim sağlık çalışanlarına verebileceğimiz bir küçük türküdür. Bu süreçte çok emek verdiler. Duyduğumuz minnetten dolayı bu türkü tüm sağlık çalışanlarına armağan olsun" dedi. Savaş Korkmaz, eşi Ayşe Korkmaz ile birlikte sağlık çalışanları için Gesi Bağları türküsünü seslendirdi.
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