30 Nisan 2020, Perşembe
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Mersinli müzisyen eşini iyileştiren sağlık çalışanları için türkü söyledi

’de müzisyen 45 yaşındaki , koronavirusü yenen 42 yaşındaki eşi eden  sağlık çalışanları için söyledi. Korkmaz’a eşi Ayşe Korkmaz da eşlik etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.04.2020
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Merkez Yenişehir İlçesi'nde yaşayan , 3 Nisan günü komşusuna ziyarete gitti. Ziyaretten 5 gün sonra rahatsızlanan Korkmaz, eşi ile birlikte (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.

TESTİ SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Kan ve akciğer testleri temiz çıkan Korkmaz'a ateşi olduğu için testi de yapıldı. 2 gün sonra 'ndan aranan ve koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrenen Ayşe Korkmaz, 10 Nisan günü hastaneye yattı. Koronavirüs tedavisi gören Ayşe Korkmaz, 13 gün sonra taburcu oldu. Sağlık durumu iyi olan Korkmaz, evde kendisini karantinaya aldı.

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"ONLARA VEREBİLECEĞİMİZ BİR KÜÇÜK TÜRKÜ"

Ayşe Kormaz'ın müzisyen eşi Savaş Korkmaz, sağlık çalışanları için söyledi. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Savaş Korkmaz, "Bizim sağlık çalışanlarına verebileceğimiz bir küçük türküdür. Bu süreçte çok emek verdiler. Duyduğumuz minnetten dolayı bu türkü tüm sağlık çalışanlarına armağan olsun" dedi. Savaş Korkmaz, eşi Ayşe Korkmaz ile birlikte sağlık çalışanları için Gesi Bağları türküsünü seslendirdi.

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