İçişleri Bakanlığı: Kars'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, yurt içinde devam eden operasyonlarla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada Kars'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"OPERASYONLAR SÜRÜYOR"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars-Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı komando birlikleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.