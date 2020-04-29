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İçişleri Bakanlığı: Kars'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'nca 'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2020
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İçişleri Bakanlığı, yurt içinde devam eden operasyonlarla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada 'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"OPERASYONLAR SÜRÜYOR"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars-Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı komando birlikleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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