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Akılalmaz görüntü! Bağdat Caddesi'ndeki insan yoğunluğu havadan görüntülendi

'da salgını ile mücadele devam ederken kimi vatandaşlar evlerinde kalmaya devam etti, kimileri ise havaların ısınmasıyla birlikte dışarı çıktı. 'nde yürüyen insanlar yoğunluk oluştururken, cadde üzerinde araç trafiği oldu. Bağdat Caddesi'ndeki yoğunluk havadan görüntülendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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BAĞDAT CADDESİ'NDE İNANILMAZ GÖRÜNTÜ!

tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle meydanlar ve caddeler boş kalmıştı. Fakat havaların ısınmasıyla birlikte İstanbulluların bazıları kendini dışarı attı.

BİSİKLETİ BİNDİ

Bugün Kadıköy 'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kimileri yürüyüş yaparken kimileri ise bisiklete bindi. Ayrıca caddede araç trafiği de gözlendi.

"CADDEDE İNSAN YOĞUNLUĞU VAR"

Bir sokak sanatçısı caddede yürüyenlere klarnet çaldı. Cadde üzerinde şeker satan bir palyaço, "Caddede insan yoğunluğu var. İnsanlar mecburen dışarı çıkıyor artık evde bunaldılar. Bazı insanlar da mecburen çalışmak, evlerine ekmek götürmek zorunda benim gibi mesela.

"VİRÜS OLDUĞU İÇİN FOTOĞRAF ÇEKTİREMİYORUM"

Ben de evde oturmak isterim ama. Cadde üzerinde çalışıyorum ben. Şeker satıyorum. İnsanlarla fotoğraf çektiriyorum. Ama virüs olduğu için fotoğraf çektiremiyorum. Şeker satıyorum." dedi. Bağdat Caddesi'ndeki yoğunluk havadan da görüntülendi.

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