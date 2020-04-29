Akılalmaz görüntü! Bağdat Caddesi'ndeki insan yoğunluğu havadan görüntülendi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle meydanlar ve caddeler boş kalmıştı. Fakat havaların ısınmasıyla birlikte İstanbulluların bazıları kendini dışarı attı.

BİSİKLETİ BİNDİ

Bugün Kadıköy Bağdat Caddesi'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kimileri yürüyüş yaparken kimileri ise bisiklete bindi. Ayrıca caddede araç trafiği de gözlendi.

"CADDEDE İNSAN YOĞUNLUĞU VAR"

Bir sokak sanatçısı caddede yürüyenlere klarnet çaldı. Cadde üzerinde şeker satan bir palyaço, "Caddede insan yoğunluğu var. İnsanlar mecburen dışarı çıkıyor artık evde bunaldılar. Bazı insanlar da mecburen çalışmak, evlerine ekmek götürmek zorunda benim gibi mesela.

"VİRÜS OLDUĞU İÇİN FOTOĞRAF ÇEKTİREMİYORUM"

Ben de evde oturmak isterim ama. Cadde üzerinde çalışıyorum ben. Şeker satıyorum. İnsanlarla fotoğraf çektiriyorum. Ama virüs olduğu için fotoğraf çektiremiyorum. Şeker satıyorum." dedi. Bağdat Caddesi'ndeki yoğunluk havadan da görüntülendi.