29 Nisan 2020, Çarşamba
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Antalya’da sarp arazide düşüp bacağını kıran adam 3 saatte kurtarıldı

’nın Konyaaltı Hisarçandır Mahallesi Kızıltepe mevkisine saat 13.00 sıralarında pancar toplamak için sarp araziye giden 38 yaşındaki , kayalıktan düşüp bacağını kırınca mahsur kaldı. 112'yi arayıp yardım isteyen Dinçer, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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3 SAATLİK ZORLU MÜCADELE!

Konyaaltı'da pancar toplamaya giden , kayalıktan düşünce sağ bacağı kırıldı. Bulunduğu yerde mahsur kalan Dinçer, cep telefonuyla aradığı 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), itfaiye ve jandarma ekipleri, çalışması başlattı.

3 SAAT SÜRDÜ

Dinçer'e ulaşan ekipler, halat ve sedyeyle aldıkları yaralıyı, güvenli bölgeye kadar taşıdı. 3 saatlik çalışma ile kurtarılan Dinçer, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

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