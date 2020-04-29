Antalya’da sarp arazide düşüp bacağını kıran adam 3 saatte kurtarıldı
Antalya’nın Konyaaltı Hisarçandır Mahallesi Kızıltepe mevkisine saat 13.00 sıralarında pancar toplamak için sarp araziye giden 38 yaşındaki Ramazan Dinçer, kayalıktan düşüp bacağını kırınca mahsur kaldı. 112'yi arayıp yardım isteyen Dinçer, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Konyaaltı'da pancar toplamaya giden Ramazan Dinçer, kayalıktan düşünce sağ bacağı kırıldı. Bulunduğu yerde mahsur kalan Dinçer, cep telefonuyla aradığı 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI
Yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri, kurtarma çalışması başlattı.
3 SAAT SÜRDÜ
Dinçer'e ulaşan ekipler, halat ve sedyeyle aldıkları yaralıyı, güvenli bölgeye kadar taşıdı. 3 saatlik çalışma ile kurtarılan Dinçer, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
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