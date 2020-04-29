Antalya’da sarp arazide düşüp bacağını kıran adam 3 saatte kurtarıldı

Konyaaltı'da pancar toplamaya giden Ramazan Dinçer, kayalıktan düşünce sağ bacağı kırıldı. Bulunduğu yerde mahsur kalan Dinçer, cep telefonuyla aradığı 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri, kurtarma çalışması başlattı.

3 SAAT SÜRDÜ

Dinçer'e ulaşan ekipler, halat ve sedyeyle aldıkları yaralıyı, güvenli bölgeye kadar taşıdı. 3 saatlik çalışma ile kurtarılan Dinçer, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.