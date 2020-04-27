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Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı

’ta, terör örgütleri ve 'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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ŞIRNAK'TA TERÖR BASKINI! HEPSİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri ile mensuplarına yönelik kent genelinde operasyonlar düzenledi.

7 KİŞİYE GÖZALTI

Operasyonlarda PKK şüphelisi 4, FETÖ şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise serbest bırakıldı. 2 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

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