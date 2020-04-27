Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı
Şırnak’ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK ile FETÖ mensuplarına yönelik kent genelinde operasyonlar düzenledi.
7 KİŞİYE GÖZALTI
Operasyonlarda PKK şüphelisi 4, FETÖ şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise serbest bırakıldı. 2 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.
AÇIK TOPLUM VAKFI'NIN KURUCUSU İSHAK ALATON’UN ÇALIŞANI İFADE VERDİ! GEZİ KALKIŞMASINDA "KAVALA, ALATON, SOROS, FETÖ" BAĞLANTISI!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
- Hastanede dehşet! Doktoru oksijen tüpüyle kovaladılar
- Karar verildi! 3 eve karantina
- Tesadüfen bulundu! Ucu bucağı yok
- Sokağa çıkma yasağı sürecinde 155’e gelen istekler "yok artık" dedirtti
- Yumurtanın içinden çıkan şaşırttı! Tam yiyordu...
- İstanbul'da şoke eden görüntü! Kuyruk metrelerce uzadı
- Yer: Antalya! Parası biten Ruslar isyan etti
- Bu kare Türkiye'den! Görenleri büyülüyor
- Huzurevinde korona salgını! 35 kişi pozitif çıktı...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- Yeni emeklilere müjde! 2.000 TL ikramiye alabilmek için bunu yapmanız yeterli! Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?
- EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır"
- Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri 2020
- Son dakika: 1000 TL yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet pandemi yardım başvuru nasıl yapılır?
- Ücretsiz maske başvuru ekranı! e-Devlet maske sorgulama nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır?
- EBA canlı derse katıl! EBA canlı ders nasıl girilir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? Canlı ders saat kaçta?
- Dolar kririk seviyenin altında! 27 Nisan dolar kuru son durum! Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç lira oldu?
- Son dakika: Altın fiyatları ne oldu? Bugün gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Nisan canlı altın fiyatları
- Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır?
- Hangisi bir prenslik değildir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (25 Nisan)
- Tarzan filmlerinde 12 kez başrol oynayan Johnny Weissmuller Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?