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Antalya’da koronavirüs mağduru Rus turistler paraları bitip ülkelerine dönemeyince isyan etti!

’ya 35 gün önce tatile gelen Rus turistler, paraları bitince tedbirleri kapsamında sınırların kapatılmasıyla ülkelerine geri dönemedikleri gerekçesiyle başvuru yaptı. Olumsuz cevap alan Ruslar, konsolosluğun önünde durumu protesto etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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YER: ANTALYA! PARASI BİTEN RUSLAR İSYAN ETTİ

'ya 35 gün önce tatile gelen yaklaşık 400 kişilik Rus kafilesi, paraları bitince ülkelerine dönmek istedi. virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınırların kapatılmasıyla Antalya'da kalan Rus turistlerden 5 kişilik bir grup, bugün gelerek ülkelerine geri dönmek istediklerini bildirdi.

Antalya’da koronavirüs mağduru Rus turistler paraları bitip ülkelerine dönemeyince isyan etti ANTALYA’DA KORONAVİRÜS MAĞDURU RUS TURİSTLER PARALARI BİTİP ÜLKELERİNE DÖNEMEYİNCE İSYAN ETTİ

FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

Polis tarafından konsolosluk önünde yoğun güvenlik önlemi alınırken, gruptan bir kadın konsolosluğa girerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Olumsuz yanıt verilmesi üzerine duruma tepki gösteren Ruslar, konsolosluğun önüne geçerek hatıra fotoğrafı çekindi.

"PARAMIZ BİTTİ"

Grup adına açıklama yapan Marina Prokopenko, "Paramız bitti, 'ya dönmek istiyoruz. Yaklaşık 400 kişiye yakın kişi buradayız ve uzun zamandır bekliyoruz. Mağduruz. Konsolosluk da bize yardım yapmıyor. Pansiyon gibi bir yerde kalıyoruz. Arabayla gitmek istiyoruz ama sınırı da kapalı" dedi. Bir müddet daha konsolosluk önünde bekleyen Ruslar, polisin uyarısıyla bölgeden ayrıldı.

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