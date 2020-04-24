Hollanda'dan 312 Türk vatandaşı yurda getirildi
Hollanda'da bulunan 312 Türk vatandaşı, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi. Polis eşliğinde Giresun'a hareket eden araçlardaki yolcuların kentteki yurtta 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Hollanda'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.
312 KİŞİ GETİRİLDİ
Uçaktaki 312 kişi, çantalarının dezenfekte edilmesinin ardından havalimanında bekletilen otobüslere yerleştirildi.
14 GÜN KARANTİNA
Polis eşliğinde Giresun'a hareket eden araçlardaki yolcuların kentteki bir yurtta 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.
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