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Hollanda'dan 312 Türk vatandaşı yurda getirildi

'da bulunan vatandaşı, koronavirüs önlemleri kapsamında 'ye getirildi. Polis eşliğinde 'a hareket eden araçlardaki yolcuların kentteki yurtta 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ! YURDA GETİRİLDİLER

Başkan 'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, 'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Ordu- Havalimanı'na indi.

312 KİŞİ GETİRİLDİ

Uçaktaki 312 kişi, çantalarının dezenfekte edilmesinin ardından havalimanında bekletilen otobüslere yerleştirildi.

14 GÜN KARANTİNA

Polis eşliğinde Giresun'a hareket eden araçlardaki yolcuların kentteki bir yurtta 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

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