Tunus, Libya'da mahsur kalan 3 bin 600 vatandaşını tahliye etti

Tunus, koronavirüs salgını nedeniyle Libya'da mahsur kalan 3 bin 600 vatandaşını tahliye ettiğini duyurdu. Libya'da yaklaşık 5 bin Tunuslu işçi bulunuyor ve bunların büyük kısmının gelecek günlerde ülkeye dönmesi bekleniyor.

Tunus, koronavirüs salgını nedeniyle Libya'da mahsur kalan 3 bin 600 vatandaşını tahliye ettiğini duyurdu.

Tunus İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi parlamentoda koronavirüs salgınının güvenlik sektörüne yansımalarının ele alındığı oturumda yaptığı konuşmada, Libya'da mahsur kalan 3 bin 600 Tunuslunun tahliye edildiğini belirtti.

Libya'dan dönenlerin hepsinin güvenlik kontrolleri ve zorunlu karantina prosedürlerine tabi olacağını ifade eden Meşişi, iki gün önce 600'den fazla vatandaşın ülkeye girdiğini hatırlattı.

Libya'da yaklaşık 5 bin Tunuslu işçi bulunuyor ve bunların büyük kısmının gelecek günlerde ülkeye dönmesi bekleniyor.

Tunus, mart ayı ortalarında Kovid-19 salgını nedeniyle Ras Cedir Sınır Kapısı'nı kapatmıştı. Tunus yönetimi, gerekli karantina merkezleri kuruluncaya kadar Libya'daki vatandaşlarının geri dönüşünü erteliyordu.

Tunus yönetimi, 18 Nisan'da Libya'da mahsur kalan vatandaşlarından oluşan ilk grubun Ras Cedir Sınır Kapısı'ndan girişine izin vermişti.