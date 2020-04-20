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20.04.2020

THY'den dev operasyon! Avrupa'dan tahliye edilen Türkler Samsun'a getirildi

Türk Hava Yolları, Türkler'in Avrupa'dan Türkiye'ye tahliyesi için harekete geçti. Avrupa'dan tahliye edilen Türkler, Samsun'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın TK 4928, TK 4930 ve TK 4933 sefer sayılı uçuşlarıyla bu gerçekleştirilen ilk tahliye uçuşunda öğrenciler, tatil amaçlı, işçi ve iş görüşmesine giden Türk vatandaşlarından oluşan 800'ün üzerinde vatandaş anavatana uçtu. Frankfurt'tan Ankara üzerinde Uşak, Giresun ve Samsun'da karantina altına alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçaklarla gerçekleştirilecek olan tahliye uçuşlarının 27 Nisan'da tamamlanması planlanıyor.

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