THY'den ABD'de mahsur kalan Türkler için tahliye operasyonu

Uçuş için San Francisco'dan Los Angeles'a gelen ve ABD'de eğitim amaçlı bulunan Nuray Karabıyıkoğlu bir buçuk aydır karantina altında olduklarını ifade ederek Türkiye'ye ulaşmalarının mümkün olmadığını söyledi. Bugün Türkiye'ye dönmekten çok mutlu olduğunu söyleyen Karabıyıkoğlu, "Uzun süredir ailemi de görmüyorum. Bayağı bir sıkıntı yaşadık. THY'nin böyle bir uçuş gerçekleştirmesi ve Türkiye'ye dönüyor olmamız çok güzel" dedi.