24 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tunceli'den üzücü haber! Bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Tunceli'den üzücü haber! Bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 8 hastanın tedavilerinin ardından dün taburcu edildikleri 'de, bugün bir kişide daha Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2020
ABONE OL
TUNCELİ'DEN ÜZÜCÜ HABER! KORONA VAKASI KALMAMIŞTI AMA...

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Tuncelili hemşehrilerim, dün bu vakitlerde 8 pozitif vakamızın 8'inin de taburcu olduğunu yazmıştım. Bugün maalesef bir pozitif vakamız çıktı. Toplam vaka sayımız 9. 8 hastamız taburcu oldu ve bir hastamızın tedavisi devam ediyor. Rehavet olmamalı. Alınan kararlara titizlikle uyalım." ifadelerini kullandı.

Valilik tarafından dün yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif çıkan 8 hastanın iyileştikleri ve taburcu edildikleri belirtilmişti.

Tunceli Valisi açıkladı: Korona vakası kalmadı TUNCELİ VALİSİ AÇIKLADI: KORONA VAKASI KALMADI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA