24 Nisan 2020, Cuma
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Van'da 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

- Saray karayolundaki uygulama noktasında, polisin yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 17 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ş. tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2020
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17 BİN 500 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Saray-Van karayolunda oluşturulan uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrolde, şüphe üzerine durdurulan araç arandı. Aramada, araçta yurda yasa dışı yollara sokulduğu belirlenen 17 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Bu arada polis, ele geçirilen sigara paketleri ile 'evde kal' yazısı oluşturdu.

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