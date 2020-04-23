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ABD Başkanı Trump, Ramazan mesajı yayımladı: Bereketli ve huzurlu bir Ramazan diliyorum

Başkanı , hem ABD’deki hem de tüm dünyadaki Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir temennisinde bulundu. Trump, "Mübarek Ramazan ayının başladığı bu günde, bu kutsal zamana inananlara rahatlamaları ve inançlarını yenilemeleri için dua ediyorum. Ramazan mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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ABD BAŞKANI TRUMP'TAN RAMAZAN MESAJI!

Trump, ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ramazanın tüm dünyadaki milyonlarca Müslüman için oruç tutarak, Kur'an okuyarak, ihtiyaç sahiplerine yardım ederek ve iyilik yaparak, manevi yolculuklarının amacı konusunda bir tazelenme ve inançlarında güçlenmeleri için fırsat olduğunu belirterek "Bu eylemler, İslam inancının öne çıkardığı barış, nezaket, diğerlerine karşı sevgi ve saygı gibi evrensel değerlerle yakından ilişkilidir." ifadelerini kullandı.

"RAMAZAN MÜBAREK OLSUN"

Son aylarda, zor zamanlarda dua etmenin gücünü bir kez daha gördüklerine işaret eden Trump, şunları kaydetti:

"Hem 'deki hem de tüm dünyadaki Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum. Mübarek ramazan ayının başladığı bu günde, bu kutsal zamana inananlara rahatlamaları ve inançlarını yenilemeleri için dua ediyorum. Ramazan mübarek olsun."

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