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Çamlıca Camisi'nin Ramazan mahyası havadan görüntülendi! Dikkat çeken koronavirüs çağrısı
Son dakika haberi... Ramazan ayının yaklaşması ve koranavirüs (Covid-19) salgın hastalığı nedeniyle Çamlıca Cami'nin minareleri arasında, "Evde kal Türkiyem, Namaz dinin direğidir" mahyaları yazıldı.
Giriş Tarihi: 23.04.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 10:48
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Çamlıca Camisi'nin Ramazan mahyası havadan görüntülendi! Dikkat çeken koronavirüs çağrısı
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Çamlıca Camisi'nin Ramazan mahyası havadan görüntülendi! Dikkat çeken koronavirüs çağrısı
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Çamlıca Camisi'nin Ramazan mahyası havadan görüntülendi! Dikkat çeken koronavirüs çağrısı
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Çamlıca Camisi'nin Ramazan mahyası havadan görüntülendi! Dikkat çeken koronavirüs çağrısı
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Çamlıca Camisi'nin Ramazan mahyası havadan görüntülendi! Dikkat çeken koronavirüs çağrısı