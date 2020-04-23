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Çamlıca Camisi'nin Ramazan mahyası havadan görüntülendi! Dikkat çeken koronavirüs çağrısı

Son dakika haberi... Ramazan ayının yaklaşması ve koranavirüs (Covid-19) salgın hastalığı nedeniyle Çamlıca Cami'nin minareleri arasında, "Evde kal Türkiyem, Namaz dinin direğidir" mahyaları yazıldı.

Giriş Tarihi: 23.04.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 10:48
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Çamlıca Camisi'nin Ramazan mahyası havadan görüntülendi! Dikkat çeken koronavirüs çağrısı
Çamlıca Camisi'nin Ramazan mahyası havadan görüntülendi! Dikkat çeken koronavirüs çağrısı

Üsküdar'da bulunan Çamlıca Cami'nin minareleri arasına Ramazan ayı nedeniyle "Ya şafi, dua ibadetin özüdür. Namaz dinin direğidir. Namaz müminin miracıdır" mahyaları yazıldı.

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Çamlıca Camisi'nin Ramazan mahyası havadan görüntülendi! Dikkat çeken koronavirüs çağrısı
Çamlıca Camisi'nin Ramazan mahyası havadan görüntülendi! Dikkat çeken koronavirüs çağrısı

Koronavirüs salgını nedeniyle mahyalardan vatandaşlara "Evde kal Türkiyem" uyarısı yapılırken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle de mahyalara Türk Bayrağı yansıtıldı.

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Çamlıca Camisi'nin Ramazan mahyası havadan görüntülendi! Dikkat çeken koronavirüs çağrısı
Çamlıca Camisi'nin Ramazan mahyası havadan görüntülendi! Dikkat çeken koronavirüs çağrısı

Oluşan görsel şölen drone tarafından havadan görüntülendi.

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Çamlıca Camisi'nin Ramazan mahyası havadan görüntülendi! Dikkat çeken koronavirüs çağrısı
Çamlıca Camisi'nin Ramazan mahyası havadan görüntülendi! Dikkat çeken koronavirüs çağrısı
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Çamlıca Camisi'nin Ramazan mahyası havadan görüntülendi! Dikkat çeken koronavirüs çağrısı
Çamlıca Camisi'nin Ramazan mahyası havadan görüntülendi! Dikkat çeken koronavirüs çağrısı