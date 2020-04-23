Ramazan imsakiyesi 2020: İlk sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? İşte il il sahur ve iftar saatleri

Ramazan imsakiyesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il Ramazan imsakiyesi yayımlandı. Ramazanda iftar vaktine göre, Türkiye'de orucunu en erken Hakkarililer, en geç ise Edirneliler açacak. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahura ne zaman kalkılacak? İlk sahur ve iftar vakti saat kaçta? İşte il il 2020 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri...