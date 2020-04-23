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Ramazan imsakiyesi 2020: İlk sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? İşte il il sahur ve iftar saatleri
İlk sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? Rahmet ve mağfiretiyle gönülleri Allah'a ulaştıran, fazilet ve bereketiyle ruhları coşturan on bir ayın sultanı Ramazan ayı başlıyor. Ramazan coşkusunu yaşayan vatandaşlar, 2020 Ramazan imsakiyesini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il imsakiye ile sahur ve iftar saatleri paylaşıldı. Peki, ilk sahura ne zaman kalkılacak? Oruç ne zaman tutukacak? İşte il il Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri...
Giriş Tarihi: 23.04.2020 11:03Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 11:14