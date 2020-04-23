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Haberler Galeri Ramazan imsakiyesi 2020: İlk sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? İşte il il sahur ve iftar saatleri

Ramazan imsakiyesi 2020: İlk sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? İşte il il sahur ve iftar saatleri

İlk sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? Rahmet ve mağfiretiyle gönülleri Allah'a ulaştıran, fazilet ve bereketiyle ruhları coşturan on bir ayın sultanı Ramazan ayı başlıyor. Ramazan coşkusunu yaşayan vatandaşlar, 2020 Ramazan imsakiyesini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il imsakiye ile sahur ve iftar saatleri paylaşıldı. Peki, ilk sahura ne zaman kalkılacak? Oruç ne zaman tutukacak? İşte il il Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 11:14
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Ramazan imsakiyesi 2020: İlk sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? İşte il il sahur ve iftar saatleri

Ramazan imsakiyesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il Ramazan imsakiyesi yayımlandı. Ramazanda iftar vaktine göre, Türkiye'de orucunu en erken Hakkarililer, en geç ise Edirneliler açacak. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahura ne zaman kalkılacak? İlk sahur ve iftar vakti saat kaçta? İşte il il 2020 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri...

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Ramazan imsakiyesi 2020: İlk sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? İşte il il sahur ve iftar saatleri
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Ramazan imsakiyesi 2020: İlk sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? İşte il il sahur ve iftar saatleri

RAMAZAN AYINDA HER GÜN OKUNACAK DUALAR NELER?

Aşağıdaki büyük fazilet ve sevapları olduğu bildirilen duaları, İbn-i Abbas Resulullah'tan (s.a.a) nakletmiştir:

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Ramazan imsakiyesi 2020: İlk sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? İşte il il sahur ve iftar saatleri

1. Günün Duası: Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey âlemlerin ilâhı! Affet beni, ey suçları affeden. Rabbim!

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Ramazan imsakiyesi 2020: İlk sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? İşte il il sahur ve iftar saatleri

2. Günün Duası: Allah'ım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi.