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Haberler Galeri Ramazan ayı tesbihleri ve zikirleri neler? Ramazan ayı boyunca çekilecek tesbihler hangileri?

Ramazan ayı tesbihleri ve zikirleri neler? Ramazan ayı boyunca çekilecek tesbihler hangileri?

Ramazan ayında çekilecek tesbihler neler? İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 24 Nisan'da idrak edilmeye başlanacak. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler oldu. Ramazan'da yapılacak ibadetler ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Ramazan ayı tesbihleri ve zikirleri neler? Ramazan ayı boyunca çekilecek tesbihler hangileri? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 17:18 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 17:24
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Ramazan ayı tesbihleri ve zikirleri neler? Ramazan ayı boyunca çekilecek tesbihler hangileri?

Ramazan ayında çekilecek tesbihler neler? Ramazan, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini içinde saklayan en şerefli aydır. Ramazan ibadettir, berekettir, mağfirettir. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif 24 Nisan'da başlıyor. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olan Ramazan ayı ibadetlerle geçirilecek. Peki, Ramazan ayı tesbihleri ve zikirleri neler? Ramazan ayı boyunca çekilecek tesbihler hangileri?

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Ramazan ayı tesbihleri ve zikirleri neler? Ramazan ayı boyunca çekilecek tesbihler hangileri?

RAMAZAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER NELER?

Ramazan ayının 1 ve 10. Günleri arasında günde 100 defa Ya Erhamerrahimin tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iman edenlerin en merhametlisi) anlamına gelir.

Ramazan ayının 11 ve 20. Günleri arasında günde 100 defa Ya Gaffarez Zünü tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey günahları bağışlayan) anlamına gelir.

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Ramazan ayı tesbihleri ve zikirleri neler? Ramazan ayı boyunca çekilecek tesbihler hangileri?

Ramazan ayının 21 ve 30. Günleri arasında günde 100 defa Ya Atikarrikab tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iyileri koruyan) anlamına gelir.

Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)

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Ramazan ayı tesbihleri ve zikirleri neler? Ramazan ayı boyunca çekilecek tesbihler hangileri?

Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet)

Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)

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Ramazan ayı tesbihleri ve zikirleri neler? Ramazan ayı boyunca çekilecek tesbihler hangileri?

HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V) OKUDUĞU RAMAZAN DUASI

Peygamber Efendimiz, üç aylara eriştiğinde diğer günlere nazaran ibadetlerini daha da artırıyor ve sık sık şu duayı okuyordu: "Allahümme bârik lena fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazan (Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır)."