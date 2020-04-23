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Ramazan ayı tesbihleri ve zikirleri neler? Ramazan ayı boyunca çekilecek tesbihler hangileri?
Ramazan ayında çekilecek tesbihler neler? İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 24 Nisan'da idrak edilmeye başlanacak. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler oldu. Ramazan'da yapılacak ibadetler ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Ramazan ayı tesbihleri ve zikirleri neler? Ramazan ayı boyunca çekilecek tesbihler hangileri? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 23.04.2020 17:18Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 17:24