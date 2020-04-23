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Şanlıurfa’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 87 kişiye para cezası

’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek dışarı çıkan 87 kişiye kesildi. Polisin kent genelinde sıkı denetimleri ara vermeden sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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Dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 31 ilden biri olan 'da birçok noktada polis uygulama noktası kuruldu.

DEVRİYE GÖREVİ YAPILIYOR

Uygulama noktalarının yanı sıra motorize ekipler de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentte aralıksız devriye görevi yapıyor.

ANONSLAR YAPILIYOR

Vatandaşları dışarı çıkmamaları için anonslar yaparak uyaran polis ekipleri, sokağa çıkanlara ise ceza kesiyor.

PARA CEZASI KESİLDİ

Kentte, izin belgesi olmadan dışarı çıktığı belirlenen 87 kişiye kesildiği bildirildi. Polisin denetimleri sürüyor.

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