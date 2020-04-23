Sivas’ta çalıştığı lokantayı yanarken gören işçi, gözyaşlarını boğuldu
Sivas’ta, çalıştığı lokantayı yanarken gören Hakan Yiğit, gözyaşlarına boğuldu. Motosikletinin sepetine başını koyarak ağlayan Yiğit'i polis ekipleri teselli etti. Hakan Yiğit daha sonra ambulansa alındı.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Altuntabak mahallesi Evliya Caddesi üzerinde bulunan Ünal Ş.'ye ait lokantada çıktı.
EKİPLER SÖNDÜRDÜ
Lokantanın arka bahçesindeki oturma salonunda başlayan yangını fark edenler, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışma ile söndürüldü.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
İtfaiye ekipleri, karşı lokantanın üst katındaki boş daireyi de camını kırdıkları pencereden girerek kontrol etti. Yangında maddi hasar meydana geldi.
ÇALIŞAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Servisten döndükten sonra yangınla karşılaşan lokanta çalışanı Hakan Yiğit, gözyaşlarını tutamadı.
POLİS EKİPLERİ TESELLİ ETTİ
Motosikletinin sepetine başını koyarak ağlayan Yiğit'i polis ekipleri teselli etti. Hakan Yiğit daha sonra ambulansa alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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