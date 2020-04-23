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Sivas’ta çalıştığı lokantayı yanarken gören işçi, gözyaşlarını boğuldu

’ta, çalıştığı lokantayı yanarken gören , gözyaşlarına boğuldu. Motosikletinin sepetine başını koyarak ağlayan Yiğit'i polis ekipleri teselli etti. Hakan Yiğit daha sonra ambulansa alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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GÖRDÜĞÜ MANZARA KARŞISINDA YIKILDI

, saat 16.30 sıralarında Altuntabak mahallesi Evliya Caddesi üzerinde bulunan Ünal Ş.'ye ait lokantada çıktı.

EKİPLER SÖNDÜRDÜ

Lokantanın arka bahçesindeki oturma salonunda başlayan yangını fark edenler, Belediyesi İtfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışma ile söndürüldü.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

İtfaiye ekipleri, karşı lokantanın üst katındaki boş daireyi de camını kırdıkları pencereden girerek kontrol etti. Yangında maddi hasar meydana geldi.

ÇALIŞAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Servisten döndükten sonra yangınla karşılaşan çalışanı , gözyaşlarını tutamadı.

POLİS EKİPLERİ TESELLİ ETTİ

Motosikletinin sepetine başını koyarak ağlayan Yiğit'i polis ekipleri teselli etti. Hakan Yiğit daha sonra ambulansa alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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