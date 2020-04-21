Son rakamlar ne ifade ediyor? Virüs ne zaman bitecek? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de yanıtladı
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün son gelişmeleri değerlendirmek için toplanacak. Toplantı öncesi Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında merak edilen soruların yanıtlarını verdi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede son durum ne? Son rakamlar ne ifade ediyor? 4 günlük kısıtlama süreci nasıl etkiler? Virüs vücutta 27 gün kalıyor mu? İyileşen hastadan virüs bulaşır mı? Aşı virüse karşı ne kadar süre korur? İşte merak edilen koronavirüs sorularının yanıtları...
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün son gelişmeleri değerlendirmek için toplanacak. Toplantı öncesi Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında merak edilen soruların yanıtlarını verdi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede son durum ne? Son rakamlar ne ifade ediyor? 4 günlük kısıtlama süreci nasıl etkiler? Virüs vücutta 27 gün kalıyor mu? İyileşen hastadan virüs bulaşır mı? Aşı virüse karşı ne kadar süre korur? İşte merak edilen koronavirüs sorularının yanıtları..
RAKAMLAR OLUMLU AMA DİKKAT!
Özlü'nün konuşmasının satır başları;
Genel itibariyle baktığımızda salgının son aşağı yukarı 10-12 gündür yatay bir düzlem gösterdiğini hepimiz görüyoruz. Günlük vaka sayılarımız artık eskisi gibi artmıyor. Pozitiflik oranlarımız giderek düşüyor. Bu da salgının toplumda bulaşma hızının azaldığını kontrolün aşağı yukarı sağlandığını gösteriyor. Ama bu güvende olduğumuz anlamına gelmiyor bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü şu anda henüz daha inişe geçmiş değiliz ve her an tekrar yeniden bir yükselme bir ivme kazanabilir. Burada kritik olan şey kurallara, tavsiyelere uymak. Eğer gevşeme olursa bir rehavete kapılırsak 'bu işi bitirdik, zaten sorun yok artık bir sorun yok, artık biz bunu kontrol altına aldık' diye düşünürsek ve sosyal izolasyona uymazsak tekrar bir hızlı çıkma yeni bir pik ile karşı karşıya kalabiliriz.
NORMAL HAYATA GEÇİŞ PLANLARI YAPMAYA BAŞLADIK
Kritik kırılgan bir dönemdeyiz evet 15 gün öncesine göre çok çok iyi bir durumdayız daha umut verici bir durumdayız önümüz için daha aydınlık görmeye başladık artık. Normal hayata geçiş için planlamalar yapmaya başladık. Bunu konuşmaya başladık bu güzel umut verici ama sakın ve sakın gevşemeyelim kurallara dikkat edelim. Şu anda elde etmiş olduğumuz bu iyilik hali bu konuda gösterdiğimiz duyarlılığın ve tavsiyelere uymamızın bir sonucudur. Eğer bunda bir geri adım atarsak tekrar endişe duyacağımız kaygı duyacağımız günlere tekrar kolayca evrilebiliriz. Onun için fevkalede önlemlere dikkat etmek gerekiyor ama inşallah önümüzde aydınlık günler yakındır. Normal yaşantımıza döneceğimiz günleri umut ediyoruz.
4 GÜNLÜK YASAK SÜRECİ NASIL ETKİLEYECEK?
Tabi ki mutlaka ve mutlaka daha güçlü bir etki oluşturacağınız umuyoruz. Çünkü daha önce 2 günlük sokağa çıkma yasaklarının da olumlu etkilerini görüyoruz. Yeni sosyal izolasyonu ne kadar fazla yapabilirsek etkili yapabilirsek salgın o kadar azalır. Bu virüsü durdurmanın tek yolu şu anda izolasyon başka bir yolu yok. Bu 4 günlük tatil hızını kesme açısından ciddi bir etki gösterecektir diye umuyorum. Fakat burada bir kırılma noktası var ona çok dikkat etmek lazım. Bunlardan bir tanesi site bahçelerinde apartman bahçelerinde sokağa çıkma günlerinde insanların dışarıya çıkıp bahçede masalar kurup kahvaltı yapmaları komşularla bir araya gelmeleri araya mesafeyi koruyor görülseler bile güvenli değil. Bir diğer önemli konu da yasak 4 gün oldu diye alışveriş çılgınlığına kapılmamak gerekiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- "Devletin yanında olalım" dedi, kolları sıvadı!
- Korkunç görüntü! 2 can gitti
- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ölümle burun buruna!
- Kadına şiddet anı kamerada! Tekme tokat dövdü!
- Türkiye’de sayıları son 10 yılda yüzde 130 arttı
- Son dakika haberi... Koronavirüse (corona virüse) karşı bağışıklık sistemini güçlendiren 4 nefes egzersizi |Video
- Başkan Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı
- 45 günlük bebeğini kapıdan görebiliyor
- Akıllara durgunluk veren olay! Çinliler bile bile bunu yapıyor
- Aydın İncirliova'da ilginç karantina önlemi!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e Devlet 1.000 TL sosyal yardım başvuru formu ve ekranı! 3. faz yardım desteği şartları neler? Kimllere verilecek?
- BİM 21 Nisan aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta hangi ürüler var? O ürünler haftaya damga vuracak
- 6 ay ödemesiz kredi başvuru ekranı! 2020 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları
- Son dakika: İlçeler arası yolculuk serbest mi? 30 büyükşehir ve Zonguldak ilçelerinde seyahat yasak mı?
- AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF online sınav giriş nasıl yapılır?
- Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehir dışına özel araçla yokculuk ne zaman başlayacak?
- Yapı Kredi'den konut kredisi müjdesi! 20 Nisan güncel ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?
- Halkbank 10.000 TL 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank destek kredisi sonuçları nasıl öğrenilir?
- BİM 21 Nisan kataloğu yayında! O ürünler damga vuracak! İşte 21 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi
- Son dakika: Başkan Erdoğan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi! Şehir hastanesi için metro müjdesi verdi |Video
- 2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL duyuruları
- Diyanet açıklamaları: Oruç tutmak bağışıklık sistemini düşürür mü? Oruç bağışıklığı zayıflatır mı, güçlendirir mi?