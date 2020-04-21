21 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son rakamlar ne ifade ediyor? Virüs ne zaman bitecek? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de yanıtladı

Son rakamlar ne ifade ediyor? Virüs ne zaman bitecek? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de yanıtladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
ABONE OL
SON RAKAMLAR NE İFADE EDİYOR? VİRÜS NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs bugün son gelişmeleri değerlendirmek için toplanacak. Toplantı öncesi Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. , A Haber canlı yayınında merak edilen soruların yanıtlarını verdi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede son durum ne? Son rakamlar ne ifade ediyor? 4 günlük kısıtlama süreci nasıl etkiler? Virüs vücutta 27 gün kalıyor mu? İyileşen hastadan virüs bulaşır mı? Aşı virüse karşı ne kadar süre korur? İşte merak edilen koronavirüs sorularının yanıtları...

Koronavirüs bugün son gelişmeleri değerlendirmek için toplanacak. Toplantı öncesi Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. , A Haber canlı yayınında merak edilen soruların yanıtlarını verdi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede son durum ne? Son rakamlar ne ifade ediyor? 4 günlük kısıtlama süreci nasıl etkiler? Virüs vücutta 27 gün kalıyor mu? İyileşen hastadan virüs bulaşır mı? Aşı virüse karşı ne kadar süre korur? İşte merak edilen koronavirüs sorularının yanıtları..

RAKAMLAR OLUMLU AMA DİKKAT!

Özlü'nün konuşmasının satır başları;

Genel itibariyle baktığımızda salgının son aşağı yukarı 10-12 gündür yatay bir düzlem gösterdiğini hepimiz görüyoruz. Günlük vaka sayılarımız artık eskisi gibi artmıyor. Pozitiflik oranlarımız giderek düşüyor. Bu da salgının toplumda bulaşma hızının azaldığını kontrolün aşağı yukarı sağlandığını gösteriyor. Ama bu güvende olduğumuz anlamına gelmiyor bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü şu anda henüz daha inişe geçmiş değiliz ve her an tekrar yeniden bir yükselme bir ivme kazanabilir. Burada kritik olan şey kurallara, tavsiyelere uymak. Eğer gevşeme olursa bir rehavete kapılırsak 'bu işi bitirdik, zaten sorun yok artık bir sorun yok, artık biz bunu kontrol altına aldık' diye düşünürsek ve sosyal izolasyona uymazsak tekrar bir hızlı çıkma yeni bir pik ile karşı karşıya kalabiliriz.

Son dakika haberi... Son rakamlar ne ifade ediyor? Virüs ne zaman bitecek? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de yanıtladı |Video SON DAKİKA HABERİ... SON RAKAMLAR NE İFADE EDİYOR? VİRÜS NE ZAMAN BİTECEK? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ A HABER'DE YANITLADI |VİDEO

NORMAL HAYATA GEÇİŞ PLANLARI YAPMAYA BAŞLADIK

Kritik kırılgan bir dönemdeyiz evet 15 gün öncesine göre çok çok iyi bir durumdayız daha umut verici bir durumdayız önümüz için daha aydınlık görmeye başladık artık. Normal hayata geçiş için planlamalar yapmaya başladık. Bunu konuşmaya başladık bu güzel umut verici ama sakın ve sakın gevşemeyelim kurallara dikkat edelim. Şu anda elde etmiş olduğumuz bu iyilik hali bu konuda gösterdiğimiz duyarlılığın ve tavsiyelere uymamızın bir sonucudur. Eğer bunda bir geri adım atarsak tekrar endişe duyacağımız kaygı duyacağımız günlere tekrar kolayca evrilebiliriz. Onun için fevkalede önlemlere dikkat etmek gerekiyor ama inşallah önümüzde aydınlık günler yakındır. Normal yaşantımıza döneceğimiz günleri umut ediyoruz.

4 GÜNLÜK YASAK SÜRECİ NASIL ETKİLEYECEK?

Tabi ki mutlaka ve mutlaka daha güçlü bir etki oluşturacağınız umuyoruz. Çünkü daha önce 2 günlük sokağa çıkma yasaklarının da olumlu etkilerini görüyoruz. Yeni sosyal izolasyonu ne kadar fazla yapabilirsek etkili yapabilirsek salgın o kadar azalır. Bu virüsü durdurmanın tek yolu şu anda izolasyon başka bir yolu yok. Bu 4 günlük tatil hızını kesme açısından ciddi bir etki gösterecektir diye umuyorum. Fakat burada bir kırılma noktası var ona çok dikkat etmek lazım. Bunlardan bir tanesi site bahçelerinde apartman bahçelerinde sokağa çıkma günlerinde insanların dışarıya çıkıp bahçede masalar kurup kahvaltı yapmaları komşularla bir araya gelmeleri araya mesafeyi koruyor görülseler bile güvenli değil. Bir diğer önemli konu da yasak 4 gün oldu diye alışveriş çılgınlığına kapılmamak gerekiyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Son dakika: Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak SON DAKİKA: BİLİM KURULU TOPLANIYOR! SAĞLIK BAKANI KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

Son dakika haberi... Son rakamlar ne ifade ediyor? Virüs ne zaman bitecek? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de yanıtladı |Video SON DAKİKA HABERİ... SON RAKAMLAR NE İFADE EDİYOR? VİRÜS NE ZAMAN BİTECEK? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ A HABER'DE YANITLADI |VİDEO
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü “Umut verici” dedi güzel haberi canlı yayında duyurdu |Video SON DAKİKA: KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ “UMUT VERİCİ” DEDİ GÜZEL HABERİ CANLI YAYINDA DUYURDU |VİDEO
13 Nisan Pazartesi günü açıklanan koronavirüs verileri ne anlama geliyor? Prof. Tevfik Özlü canlı yayında değerlendirdi |Video 13 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANAN KORONAVİRÜS VERİLERİ NE ANLAMA GELİYOR? PROF. TEVFİK ÖZLÜ CANLI YAYINDA DEĞERLENDİRDİ |VİDEO
Son dakika! Umutlandıran açıklama Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü canlı yayında duyurdu |Video SON DAKİKA! UMUTLANDIRAN AÇIKLAMA KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ CANLI YAYINDA DUYURDU |VİDEO
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında konuştu: Son 5 gün verilerine bakılınca... SON DAKİKA: KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. TEVFİK ÖZLÜ A HABER CANLI YAYININDA KONUŞTU: SON 5 GÜN VERİLERİNE BAKILINCA...
Kovid-19 aşısı ne zaman bulunacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de açıkladı KOVİD-19 AŞISI NE ZAMAN BULUNACAK? BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ A HABER'DE AÇIKLADI
Türkiye koronavirüsle mücadelede en kritik dönemde! Son durum ne? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, canlı yayında anlattı |Video TÜRKİYE KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE EN KRİTİK DÖNEMDE! SON DURUM NE? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ, CANLI YAYINDA ANLATTI |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA