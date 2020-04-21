Son rakamlar ne ifade ediyor? Virüs ne zaman bitecek? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de yanıtladı

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün son gelişmeleri değerlendirmek için toplanacak. Toplantı öncesi Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında merak edilen soruların yanıtlarını verdi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede son durum ne? Son rakamlar ne ifade ediyor? 4 günlük kısıtlama süreci nasıl etkiler? Virüs vücutta 27 gün kalıyor mu? İyileşen hastadan virüs bulaşır mı? Aşı virüse karşı ne kadar süre korur? İşte merak edilen koronavirüs sorularının yanıtları...

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün son gelişmeleri değerlendirmek için toplanacak. Toplantı öncesi Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında merak edilen soruların yanıtlarını verdi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede son durum ne? Son rakamlar ne ifade ediyor? 4 günlük kısıtlama süreci nasıl etkiler? Virüs vücutta 27 gün kalıyor mu? İyileşen hastadan virüs bulaşır mı? Aşı virüse karşı ne kadar süre korur? İşte merak edilen koronavirüs sorularının yanıtları..

RAKAMLAR OLUMLU AMA DİKKAT!

Özlü'nün konuşmasının satır başları;

Genel itibariyle baktığımızda salgının son aşağı yukarı 10-12 gündür yatay bir düzlem gösterdiğini hepimiz görüyoruz. Günlük vaka sayılarımız artık eskisi gibi artmıyor. Pozitiflik oranlarımız giderek düşüyor. Bu da salgının toplumda bulaşma hızının azaldığını kontrolün aşağı yukarı sağlandığını gösteriyor. Ama bu güvende olduğumuz anlamına gelmiyor bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü şu anda henüz daha inişe geçmiş değiliz ve her an tekrar yeniden bir yükselme bir ivme kazanabilir. Burada kritik olan şey kurallara, tavsiyelere uymak. Eğer gevşeme olursa bir rehavete kapılırsak 'bu işi bitirdik, zaten sorun yok artık bir sorun yok, artık biz bunu kontrol altına aldık' diye düşünürsek ve sosyal izolasyona uymazsak tekrar bir hızlı çıkma yeni bir pik ile karşı karşıya kalabiliriz.

NORMAL HAYATA GEÇİŞ PLANLARI YAPMAYA BAŞLADIK

Kritik kırılgan bir dönemdeyiz evet 15 gün öncesine göre çok çok iyi bir durumdayız daha umut verici bir durumdayız önümüz için daha aydınlık görmeye başladık artık. Normal hayata geçiş için planlamalar yapmaya başladık. Bunu konuşmaya başladık bu güzel umut verici ama sakın ve sakın gevşemeyelim kurallara dikkat edelim. Şu anda elde etmiş olduğumuz bu iyilik hali bu konuda gösterdiğimiz duyarlılığın ve tavsiyelere uymamızın bir sonucudur. Eğer bunda bir geri adım atarsak tekrar endişe duyacağımız kaygı duyacağımız günlere tekrar kolayca evrilebiliriz. Onun için fevkalede önlemlere dikkat etmek gerekiyor ama inşallah önümüzde aydınlık günler yakındır. Normal yaşantımıza döneceğimiz günleri umut ediyoruz.

4 GÜNLÜK YASAK SÜRECİ NASIL ETKİLEYECEK?

Tabi ki mutlaka ve mutlaka daha güçlü bir etki oluşturacağınız umuyoruz. Çünkü daha önce 2 günlük sokağa çıkma yasaklarının da olumlu etkilerini görüyoruz. Yeni sosyal izolasyonu ne kadar fazla yapabilirsek etkili yapabilirsek salgın o kadar azalır. Bu virüsü durdurmanın tek yolu şu anda izolasyon başka bir yolu yok. Bu 4 günlük tatil hızını kesme açısından ciddi bir etki gösterecektir diye umuyorum. Fakat burada bir kırılma noktası var ona çok dikkat etmek lazım. Bunlardan bir tanesi site bahçelerinde apartman bahçelerinde sokağa çıkma günlerinde insanların dışarıya çıkıp bahçede masalar kurup kahvaltı yapmaları komşularla bir araya gelmeleri araya mesafeyi koruyor görülseler bile güvenli değil. Bir diğer önemli konu da yasak 4 gün oldu diye alışveriş çılgınlığına kapılmamak gerekiyor.