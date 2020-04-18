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Görüntüler İstanbul'dan! Sağlık çalışanlarına büyük jest: 'Corona virüs vakası var' ihbarında bulunup...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
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GÖRÜNTÜLER İSTANBUL'DAN! SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BÜYÜK JEST

'te bir grup, 'Corona virüs vakası var' ihbarında bulunarak çağırdıkları 112 Acil Servis ekibine sürpriz bir karşılama yaptı. Havai fişekler yakıldı, çiçekler verildi ve sağlık çalışanları alkış yağmuruna tutuldu. O anlar kameralara böyle yansıdı

'te mahalle sakinleri sağlık çalışanlarına olan desteklerini şaşırtıcı bir şekilde gösterdi. 'Vaka var' diyerek çağırılan 112 sağlık ekibi sokağa girdiği anda meşaleler yakıldı ve tezahüratlar başladı.

Görüntüler İstanbul'dan! Sağlık çalışanlarına büyük jest: 'Corona virüs vakası var' ihbarında bulunup... | Video GÖRÜNTÜLER İSTANBUL'DAN! SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BÜYÜK JEST: 'CORONA VİRÜS VAKASI VAR' İHBARINDA BULUNUP... | VİDEO

"ÇİÇEK TAKDİM EDEREK DAKİKALARCA ALKIŞLADILAR"
Sokak sakinlerinin aynı anda yaktığı meşaleler tüm mahalleyi aydınlattı. Mahallede coşku dolu anlar yaşanırken sağlık çalışanları hem şaşırdı hem duygulandı. O anda ambulansın sireninin ötmesi coşkuyu katladı. Karagümrüklüler sağlık çalışanlarına çiçek takdim ederek dakikalarca alkışladı. Ambulansta görevli ekip de araçtan aşağı inerek mahalle sakinlerini alkışladı.

JESTİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADI
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu bu jesti karşılıksız bırakmadı. Twitter hesabından söz konusu videoyu paylaşarak, "Biraz daha sosyal mesafeye dikkat edeceğiz ve evde kalacağız… Karagümrük halkı teşekkürler… 112 ve sağlık çalışanları her yerde. Allah'ın izni, sağlık çalışanlarının bilgi ve özverisiyle Kovid-19'u defedeceğiz… Hiç merak etmeyin" dedi.

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