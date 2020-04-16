Sağlık Bakanlığından sağlık personeline "mobil" psikolojik destek
Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında görev yapan sağlık personeli için mobil "Ruh Sağlığı Destek Sistemi" (RUHSAD) uygulaması başlatıldı. Gönüllü, erişkin ve çocuk-ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri ile güvenli ve resmi bir kanalla sağlık çalışanlarına görüntülü görüşme imkanı sağlayan sistem, kontrol görüşmelerinin de yapılmasına olanak tanıyor. Uygulamadan kamu-özel-üniversite dahil sisteme kayıtlı tüm sağlık personeli yararlanabiliyor. Dünyada ilk olan mobil Ruh Sağlığı Destek Sistemi uygulamasından öncelikli olarak koronavirüs sebebiyle karantinada olan, test sonucu pozitif tespit edilen, yakını yoğun bakımda takip edilen, servis ve yoğun bakımlarında aktif görev alan, kaygı düzeyi yüksek ve ruh sağlığı desteğine ihtiyacı olduğunu düşünen personel, kendisi ve çocukları için faydalanabiliyor.
Sağlık Bakanlığı'nca, yeni tip Corona Virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında görev yapan sağlık personeli için mobil "Ruh Sağlığı Destek Sistemi" (RUHSAD) uygulaması başlatıldı.
Bakanlık tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs salgınına karşı yürütülen mücadelede, ön saflarda yer alan sağlık personelinin ruh sağlığının korunması ve desteklenmesi için mobil bir uygulamayı hayata geçirdi.
DÜNYADA BİR İLK!
Sağlık çalışanlarının yorucu ve yıpratıcı pandemi sürecinde kendilerini yalnız hissetmemeleri ve güçlü olmaları için geliştirilen mobil Ruh Sağlığı Destek Sistemi dünyada ilk olma özelliği taşıyor.
Mobil cihazlara indirilebilen Ruh Sağlığı Destek Sistemi uygulaması ile gönüllü, erişkin ve çocuk-ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri ile güvenli ve resmi bir kanalla sağlık çalışanlarına görüntülü görüşme imkanı sağlanıyor. Kontrol görüşmelerinin de yapılmasına olanak tanınıyor.
Uygulamadan, kamu-özel-üniversite dahil sisteme kayıtlı tüm sağlık personeli yararlanabiliyor. Sistemden eczacıların da yararlanabilmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
500'E YAKIN SAĞLIK ÇALIŞANI RUHSAL DESTEK ALDI
Ruh Sağlığı Destek Sistemi uygulamasından öncelikli olarak Corona Virüs sebebiyle karantinada olan, test sonucu pozitif tespit edilen, yakını yoğun bakımda takip edilen, servis ve yoğun bakımlarında aktif görev alan, kaygı düzeyi yüksek ve ruh sağlığı desteğine ihtiyacı olduğunu düşünen personel, kendisi ve çocukları için faydalanabiliyor.
Gönüllü, erişkin ve çoçuk-ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri ile güvenli ve resmi bir kanalla görüntülü görüşme imkanı tanıyan bu uygulama ile sağlık çalışanlarının nerede olurlarsa olsunlar, kendilerini yalnız hissetmemeleri sağlanıyor.
30 gönüllü erişkin ve çocuk-ergen psikiyatristiyle başlanan ruh sağlığı hizmetinde, talebe göre hekim sayısı artabilecek.
Uygulamanın ilk haftasında, 500'e yakın sağlık çalışanına ruhsal destek sağlandı.
Bakanlık ayrıca pandemi sürecinde vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına yönelik 81 ilde başlattığı psikososyal destek hattı uygulamasını da sürdürüyor.
MOBİL RUH SAĞLIĞI DESTEK SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?
Sağlık personeli, mobil uygulama marketlerinden "Ruh Sağlığı Destek Sistemi" şeklinde arama yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığı RUHSAD uygulamasını mobil cihazlarına indirerek yönergeleri izlemeleri halinde hizmete ulaşabilecek.
Uygulama indirildikten sonra "Kendim için destek istiyorum" veya "Çocuğum için destek istiyorum" seçeneklerinden birisi seçilerek devam ediliyor.
Talebi alan operatörler, sağlık çalışanına dönüş yaparak uzman doktorlarla kendilerine uygun bir randevu saati belirliyor. Randevu saati geldiğinde görüntülü görüşme gerçekleşiyor. Hekim ve çalışan tarafından gerekli görüldüğü takdirde yeni görüşme için randevu kararlaştırılıyor.
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