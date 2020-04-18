Anthony Nwakaeme'ye dev talip çıktı!
Trabzonspor'da bu sezon 10 gol 6 asistle Sörloth'un ardından en fazla gole katkı yapan isim olan Nijeryalı kanat oyuncusu Nwakaeme'ye dev talip çıktı.
Trabzonspor'un 1.1 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Anthony Nwakaeme, değerini katlıyor. Daha önce Başkan Ağaoğlu'nun 'Çin'den 6 milyon Euro teklif ettiler' dediği 31 yaşındaki yıldız için bu kez de Araplar devrede.
İddiaya göre Al Hilal, 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Bu sezon 13 gol, 11 asistle oynayan Nwakaeme konusunda Trabzonspor Yönetimi'nin beklentisi ise en az 12-13 milyon Euro.
Fırtına'nın en önemli hücum silahlarından biri olan Nwakaeme, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de vazgeçilmezi. Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla 2 yılda toplam 24 gol, 20 asistlik müthiş bir performans gösterdi.
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