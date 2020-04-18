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Anthony Nwakaeme'ye dev talip çıktı!

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Giriş Tarihi: 18.04.2020
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NWAKAEME'YE DEV TALİP ÇIKTI!

'da bu sezon 10 gol 6 asistle Sörloth'un ardından en fazla gole katkı yapan isim olan Nijeryalı kanat oyuncusu Nwakaeme'ye dev talip çıktı.

'un 1.1 milyon Euro'ya renklerine bağladığı , değerini katlıyor. Daha önce Başkan Ağaoğlu'nun ''den 6 milyon Euro teklif ettiler' dediği 31 yaşındaki yıldız için bu kez de Araplar devrede.

İddiaya göre Al Hilal, 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Bu sezon 13 gol, 11 asistle oynayan Nwakaeme konusunda Trabzonspor Yönetimi'nin beklentisi ise en az 12-13 milyon Euro.

Fırtına'nın en önemli hücum silahlarından biri olan Nwakaeme, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de vazgeçilmezi. Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla 2 yılda toplam 24 gol, 20 asistlik müthiş bir performans gösterdi.

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