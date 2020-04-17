17 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da hafta sonu ulaşımına yeni düzenleme! Metro ve metrobüs çalışacak mı?

İstanbul'da hafta sonu ulaşımına yeni düzenleme! Metro ve metrobüs çalışacak mı?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
ABONE OL
İSTANBUL'DA HAFTA SONU ULAŞIMINA YENİ DÜZENLEME!

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı ’da sabah saat 07.00-10.00, akşam ise 17.00-20.00 saatleri arasında 445 hatta 4 bin 636 otobüs seferi gerçekleştirecek. Metrobüs hattında ise sabah saat 06.00-10.00, akşam 16.00-20.00 saatleri arasında 240 sefer yapılacak. İşte detaylar...

'da en çok kullanılan toplu taşıma olan metrobüslerde çalışma sistemi şu şekilde olacak; hafta sonu 18 Nisan Cumartesi ve 19 Nisan Pazar günü metrobüs seferleri sabah 06:00 ile 10:00 arasında çalışacak. Akşam saatlerinde ise 16:00 ile 20:00 arasında çalışacak metrobüsler 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 21:00, 22:00, 23:00 ve 00:00'da kapalı olacak.

METRO ÇALIŞMA SAATLERİ
Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği İstanbul'da hafta sonu açılış kapanış saatleri şu şekilde olacak; M1A, M1B, M2, M3, M4 ve M5 metro ve T1, T4, tramvay hatları sabah 07:00 ile 10:00 arasında akşam da 17:00 ile 20:00 arasında çalışacak.

ŞEHİR HATLARI VAPURU ÇALIŞMA SAATLERİ
Üsküdar - Karaköy - Eminönü; Kadıköy - Karaköy - Eminönü, Kadıköy - Beşiktaş - Kabataş - Adalar, Bostancı - Adalar, Sarıyer - Rumeli Kavağı, İstinye - Çubuklu vapur hatları 07:00 - 10:00 ve 17:00 - 20:00 saatleri arasında açık olacak.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı İstanbul'da sabah saat 07.00-10.00, akşam ise 17.00-20.00 saatleri arasında 445 hatta 4 bin 636 otobüs seferi gerçekleştirecek. Metrobüs hattında ise sabah saat 06.00-10.00, akşam 16.00-20.00 saatleri arasında 240 sefer yapılacak.

(), sokağa çıkma yasağının uygulanacağı hafta sonu ulaşımında yeni düzenlemelere gitti. Yapılan düzenleme kapsamında İETT sabah saat 07.00-10.00, akşam ise 17.00-20.00 saatleri arasında 445 hatta 4 bin 636 otobüs seferi gerçekleştirecek. Metrobüs hattında, sabah saat 06.00-10.00, akşam 16.00-20.00 saatleri arasında 240 sefer yapılacak.

İBB, toplu ulaşımda sosyal mesafe kuralının rahat bir şekilde uygulanması için hafta sonu raylı sistem ve vapur seferleri de düzenleyecek. METRO AŞ'nin işlettiği M1, M2, M3, M4, M5, T1 ve T4 hatlarında, 2 gün sokağa çıkma yasağı boyunca saat 7-10 ve 17-20 saatleri yarım saatlik aralıklarla metrolar çalışacak.

Ekrem İmamoğlu'nun toplu ulaşım rezaletine İstanbul Valiliği müdahale etti EKREM İMAMOĞLU'NUN TOPLU ULAŞIM REZALETİNE İSTANBUL VALİLİĞİ MÜDAHALE ETTİ
Son dakika: TCDD'den ulaşım açıklaması! SON DAKİKA: TCDD'DEN ULAŞIM AÇIKLAMASI!
İstanbullular dikkat! Toplu ulaşım araçlarına maskesiz yolcu alınmayacak İSTANBULLULAR DİKKAT! TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINA MASKESİZ YOLCU ALINMAYACAK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA