İstanbul'da hafta sonu ulaşımına yeni düzenleme! Metro ve metrobüs çalışacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı İstanbul’da İETT sabah saat 07.00-10.00, akşam ise 17.00-20.00 saatleri arasında 445 hatta 4 bin 636 otobüs seferi gerçekleştirecek. Metrobüs hattında ise sabah saat 06.00-10.00, akşam 16.00-20.00 saatleri arasında 240 sefer yapılacak. İşte detaylar...

İstanbul'da en çok kullanılan toplu taşıma olan metrobüslerde çalışma sistemi şu şekilde olacak; hafta sonu 18 Nisan Cumartesi ve 19 Nisan Pazar günü metrobüs seferleri sabah 06:00 ile 10:00 arasında çalışacak. Akşam saatlerinde ise 16:00 ile 20:00 arasında çalışacak metrobüsler 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 21:00, 22:00, 23:00 ve 00:00'da kapalı olacak.



METRO ÇALIŞMA SAATLERİ

Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği İstanbul'da hafta sonu metro açılış kapanış saatleri şu şekilde olacak; M1A, M1B, M2, M3, M4 ve M5 metro ve T1, T4, tramvay hatları sabah 07:00 ile 10:00 arasında akşam da 17:00 ile 20:00 arasında çalışacak.

ŞEHİR HATLARI VAPURU ÇALIŞMA SAATLERİ

Üsküdar - Karaköy - Eminönü; Kadıköy - Karaköy - Eminönü, Kadıköy - Beşiktaş - Kabataş - Adalar, Bostancı - Adalar, Sarıyer - Rumeli Kavağı, İstinye - Çubuklu vapur hatları 07:00 - 10:00 ve 17:00 - 20:00 saatleri arasında açık olacak.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı İstanbul'da İETT sabah saat 07.00-10.00, akşam ise 17.00-20.00 saatleri arasında 445 hatta 4 bin 636 otobüs seferi gerçekleştirecek. Metrobüs hattında ise sabah saat 06.00-10.00, akşam 16.00-20.00 saatleri arasında 240 sefer yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sokağa çıkma yasağının uygulanacağı hafta sonu ulaşımında yeni düzenlemelere gitti. Yapılan düzenleme kapsamında İETT sabah saat 07.00-10.00, akşam ise 17.00-20.00 saatleri arasında 445 hatta 4 bin 636 otobüs seferi gerçekleştirecek. Metrobüs hattında, sabah saat 06.00-10.00, akşam 16.00-20.00 saatleri arasında 240 sefer yapılacak.

İBB, toplu ulaşımda sosyal mesafe kuralının rahat bir şekilde uygulanması için hafta sonu raylı sistem ve vapur seferleri de düzenleyecek. METRO AŞ'nin işlettiği M1, M2, M3, M4, M5, T1 ve T4 hatlarında, 2 gün sokağa çıkma yasağı boyunca saat 7-10 ve 17-20 saatleri yarım saatlik aralıklarla metrolar çalışacak.