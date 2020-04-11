Ekrem İmamoğlu'nun toplu ulaşım rezaletine İstanbul Valiliği müdahale etti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; koronavirüs salgınına rağmen otobüs ve metrobüslerde yaşanan yoğunluğa çözüm bulamaması üzerine harekete geçildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı kararla; 23 koltuklu otobüste en fazla 12 yolcu koltuklara oturabilecek, ayakta ise sadece 6 yolcu seyahat edebilecek.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; koronavirüs salgınına rağmen İstanbul'da toplam 30 İETT hattının seferini iptal etmesi, otobüs ve metrobüslerin İETT garajlarında bekletilmesi, tramvay vagonlarının 8'den 4'e düşürmesi uygulamalarının ardından otobüs ve metrobüslerde yaşanan yoğunluğa müdahale edildi.

İL UMUMİ HIFZISIHHA MECLİSİ, ULAŞIM REZALETİNE EL KOYDU

İstanbul Valiliği; İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbir ve kararlar aldığını açıkladı.

23 KOLTUKLU OTOBÜSE KOLTUKTA 12, AYAKTA 6 YOLCU ALINACAK

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; otobüs ve metrobüslerde koltuk sayısının yüzde 50'sinden fazla oturan yolcu alınmamasına; araçlardaki iki kişilik koltukların koridor tarafının boş bırakılarak, yolcuların cam kenarındaki koltuklarda seyahat etmelerinin sağlanmasına karar verdi.

Kararla; 23 koltuklu otobüste en fazla 12 yolcu koltuklara oturabilecek, ayakta ise sadece 6 yolcunun seyahat edebilecek. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararından önce 23 koltuklu otobüse 50 yolcu alınıyordu.

OTOBÜS VE DURAKTA BEKLEYEN YOLCULARIN SOSYAL MESAFEYE UYMALARINI İÇİN İŞARETLEMELER YAPILACAK

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli işaretlemelerin yapılmasına da karar verdi.

İŞTE O KARARLAR

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin; toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik aldığı tedbir ve kararlar şöyle:

SÜRÜCÜ VE YOLCULARA MASKE ZORUNLUĞU GETİRİLDİ

- Bütün sürücü ve yolcuların maske kullanmaları zorunludur. Maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanmasına,

KOLTUK SAYISININ YÜZDE 50'SİNDEN FAZLA OTURAN YOLCU ALINMAYACAK

Toplu taşıma araçlarına "Yolcu taşıma kapasitesinin %50'si kadar yolcu alınması halinde" Sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle,

- Koltuk sayısının yüzde 50'sinden fazla oturan yolcu alınmamasına,

AYAKTA YOLCU, OTURAN YOLCULARIN YARISINI GEÇMEYECEK

- Ayaktaki yolcu sayısının, oturan yolcuların yarısını geçmeyecek şekilde sınırlandırılmasına,

- Araçlardaki iki kişilik koltukların koridor tarafının boş bırakılarak, yolcuların cam kenarındaki koltuklarda seyahat etmelerinin sağlanmasına,

OTOBÜS VE DURAKLARA SOSYAL MESAFE İŞARETLEMESİ YAPILACAK

- Seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli işaretlemelerin yapılmasına, (etiket vb. işaretlemeler)

ARAÇLARDA VE DURAKTA EL DEZENFEKTANI

- Bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda sıvı el dezenfektanı bulundurulmasına,

İDARE: PARA CEZASI UYGULANACAK

- Yukarıda belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına,

- İlgili idareler tarafından, araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi için sefer sayılarının artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması ve yapılan düzenlemelerin halkımıza ilan edilmesine,

- Yukarıdaki kararların 13 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 05.00'ten itibaren uygulanmasına kararları alınmıştır.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIMDA SINIFTA KALDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgınına rağmen İstanbul'da toplam 30 İETT hattının seferini iptal etti. Tramvay vagonları 8'den 4'e düşürüldü. Otobüs ve metrobüsler İETT garajlarında bekletildi ve metro seferlerinin saat: 21.00'dan sonra durduruldu.

VATANDAŞ, SAAT: 21.00'DEN SONRA EVİNE NASIL GİDECEK?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren metro seferlerinin saat 21.00'e kadar yapılacağını açıklamıştı.

"6 Nisan Pazartesi'den itibaren, metro seferleri sadece 21.00'e kadar yapılacaktır. Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir."

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI, MARMARAY SEFERLERİNİ AZALTMADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen Marmaray'da ise; seferlerinde azaltma yapılmayacağını açıkladı. Marmaray'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada; "Değerli yolcularımız; İzdiham oluşmaması adına seferlerimiz herhangi bir azaltma yapılmadan devam etmektedir. Sosyal mesafe önlemlerine hayatımızın her alanında dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatır sağlıklı yolculuklar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

KENAN KIRAN - SABAH