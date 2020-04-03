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İstanbullular dikkat! Toplu ulaşım araçlarına maskesiz yolcu alınmayacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2020
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İSTANBULLULAR DİKKAT! MASKESİZ YOLCU ALINMAYACAK

Son dakika haberine göre; 'da yarından itibaren otobüs, , metrobüs ve şehir hatları vapurlarına maskesi olmayan yolcuların alınmayacağı bildirildi.

tarafından yapılan açıklamada, "Cumartesi gününden itibaren otobüs, , metrobüs ve şehir hatları vapurlarına, yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur." ifadeleri kullanıldı.

'ye bağlı kuruluş ve iştiraklerde çalışanlardan koronavirüs testi pozitif çıkanlara ilişkin de bilgi verilirken , "70'i bağlı kuruluşlarımızın ve iştirak şirketlerimizin, 48'i de İBB olmak üzere toplam 118 personelimizin Kovid-19 testi pozitif çıktı." açıklaması yapıldı.

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