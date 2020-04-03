İstanbullular dikkat! Toplu ulaşım araçlarına maskesiz yolcu alınmayacak
Son dakika haberine göre; İstanbul'da yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına maskesi olmayan yolcuların alınmayacağı bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Cumartesi gününden itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına, yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur." ifadeleri kullanıldı.
İBB'ye bağlı kuruluş ve iştiraklerde çalışanlardan koronavirüs testi pozitif çıkanlara ilişkin de bilgi verilirken , "70'i bağlı kuruluşlarımızın ve iştirak şirketlerimizin, 48'i de İBB olmak üzere toplam 118 personelimizin Kovid-19 testi pozitif çıktı." açıklaması yapıldı.
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