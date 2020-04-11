11 Nisan 2020, Cumartesi
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Son dakika: TCDD'den ulaşım açıklaması!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2020
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TCDD'DEN ULAŞIM AÇIKLAMASI!

Son dakika haberine göre 'den yapılan açıklamada, "11 ve 12 Nisan 2020 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle yasak kapsamı haricinde olan görevliler ile vatandaşlarımızın evleri iş yerleri ve görev yerleri arasındaki ulaşımlarının sağlanması amacıyla  koordinasyonunda bazı tedbirler alınmıştır." denildi.

açıklamasında "11 ve 12 Nisan 2020 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle yasak kapsamı haricinde olan görevliler ile vatandaşlarımızın evleri işyerleri ve görev yerleri arasındaki ulaşımlarının sağlanması amacıyla koordinasyonunda bazı tedbirler alınmıştır." denildi.

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