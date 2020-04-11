Son dakika: TCDD'den ulaşım açıklaması!

Son dakika haberine göre TCDD'den yapılan açıklamada, "11 ve 12 Nisan 2020 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle yasak kapsamı haricinde olan görevliler ile vatandaşlarımızın evleri iş yerleri ve görev yerleri arasındaki ulaşımlarının sağlanması amacıyla Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda bazı tedbirler alınmıştır." denildi.

TCDD açıklamasında "11 ve 12 Nisan 2020 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle yasak kapsamı haricinde olan görevliler ile vatandaşlarımızın evleri işyerleri ve görev yerleri arasındaki ulaşımlarının sağlanması amacıyla Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda bazı tedbirler alınmıştır." denildi.