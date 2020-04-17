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İstanbul’da down sendromlu Yaren’e Emniyet’ten sürpriz doğum günü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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Tuzla’da yaşayan ablasının kızı ’in bugün olduğunu söyleyen ’deki kardeş, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü aradı. Polisler, Lale’ye sürpriz yapmak için doğum günü pastasını alıp evinin kapısını çaldı. Yaren ve ailesi çok mutlu oldu.

Tuzla İlçesi'nde ablasının kızının (17) bugün olduğunu kardeşi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

İstanbul’da down sendromlu Yaren’e Emniyet’ten sürpriz doğum günü İSTANBUL’DA DOWN SENDROMLU YAREN’E EMNİYET’TEN SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, LaleYaren'e sürpriz yapmak için harekete geçti. Tuzla İlçesi'ndeki evine doğum günü pastası alarak giden polisler, 'in doğum gününü kutladı. Lale, annesi ve ev halkı çok mutlu oldu. Polislere teşekkür etti.

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