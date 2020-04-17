İstanbul’da down sendromlu Yaren’e Emniyet’ten sürpriz doğum günü!
Tuzla’da yaşayan ablasının down sendromlu kızı Yaren’in bugün doğum günü olduğunu söyleyen Eskişehir’deki kardeş, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü aradı. Polisler, Lale’ye sürpriz yapmak için doğum günü pastasını alıp evinin kapısını çaldı. Yaren ve ailesi çok mutlu oldu.
İstanbul Tuzla İlçesi'nde ablasının down sendromlu kızının (17) bugün doğum günü olduğunu kardeşi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.
DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, LaleYaren'e sürpriz yapmak için harekete geçti. Tuzla İlçesi'ndeki evine doğum günü pastası alarak giden polisler, Yaren'in doğum gününü kutladı. Lale, annesi ve ev halkı çok mutlu oldu. Polislere teşekkür etti.
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