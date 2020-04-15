15 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şenel'den, 15 dakika uyarısı

Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şenel'den, 15 dakika uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
ABONE OL
UZMAN İSİMDEN 15 DAKİKA UYARISI!

Prof. Dr. , 1 metreden yakın mesafede 15 dakikayı geçen sürelerle bir arada olmanın temas olarak tanımlanması kriterinin, koronavirüsün insandan insana geçmesinde her zaman göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Başkanvekili ve Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı, üyesi Prof. Dr. , açıklama yaptı.

Prof. Dr. Şenel, koronavirüsün bulaşma yöntemlerini değerlendirerek, "Bizim burada görüşümüz tek tek olaylara odaklanmaktansa genel olarak şu an dünyada kabul gören en az 15 dakika ve 1 metreden yakın temasın olması kriterini her zaman göz önünde bulundurmak gerekiyor. Koşma, yürüme, yan yana oturma gibi yapılan olaylara odaklanmaktansa 15 dakikayı geçen, 1 metreden yakın temasa odaklanıp vatandaşlarımızın bu şekilde kendini korumasını öneriyoruz. Bilim Kurulu üyelerinin de sık sık açıkladığı gibi en az 15 dakika, 1 metrelik mesafeden bahsediyoruz bulaşın olması için. Olaylara odaklanmaktansa her zaman bunun kriter alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

"DÜNYAYA GÖRE İYİ DURUMDAYIZ"

Prof. Dr. Şenel, sokağa çıkma yasağının ya da her iller arası getirilen kısıtlamanın sonuçlarını görmenin ancak 10 gün sonra mümkün olduğunu ifade ederek, "Bu 2 günlük sokağa çıkma yasağının sonuçlarını da önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz. Ve yeterli olmadığı da görülürse yine Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle yeni önlemlerin alınması söz konusu olabilecektir. Dünyaya göre Covid-19 ile mücadelede şu an iyi bir pozisyondayız. Bunun böyle sürmesi için de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


"NİSAN SONUNA KADAR VAKA ARTIŞLARINI GÖRECEĞİZ"

Prof. Dr. Şenel, virüsün yayılım hızıyla ilgili "Bu konuda dünyada değişik trendler görüyoruz. Artış trendi hala devam eden ülkeler var. Fakat buna karşın azalma trendinde olan ülkeler de var. Ülkemizde sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi test sayımız yakında 500 bine ulaşacak ve artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış hızı da azalmakta. Erken tanı ve tedaviyle iyileşen hasta sayımızda çok ciddi bir artış görüyoruz. Sayın bakanımızın ifade ettiği gibi test sayısı artıkça vakaların artacağı da tahmin edilebilen bir durumdu. Bununla beraber yoğun bakımdaki hasta sayılarında azalma olduğunu da hep birlikte görüyoruz. Nisan sonuna kadar vaka artışlarını göreceğimiz Bilim Kurulu'nda konuşulan bir konu. Ancak kesin bir sayı vermek ya da kesin bir tarih vermek pek mümkün görünmüyor" dedi.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: BMGK koronavirüs meselesini ele almada çok geç kaldı SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: BMGK KORONAVİRÜS MESELESİNİ ELE ALMADA ÇOK GEÇ KALDI
Etiyopya Başbakanından Başkan Erdoğan'a koronavirüs övgüsü ETİYOPYA BAŞBAKANINDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A KORONAVİRÜS ÖVGÜSÜ
Son dakika haberi... Koronavirüs sonrası yeni dünya düzeni nasıl olacak? Uluslararası ilişkiler nasıl etkilenecek? Uzman isim A Haber'de yorumladı |Video SON DAKİKA HABERİ... KORONAVİRÜS SONRASI YENİ DÜNYA DÜZENİ NASIL OLACAK? ULUSLARARASI İLİŞKİLER NASIL ETKİLENECEK? UZMAN İSİM A HABER'DE YORUMLADI |VİDEO
Son dakika: Koronavirüs aşısı ile ilgili önemli gelişme! Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış duyurdu SON DAKİKA: KORONAVİRÜS AŞISI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME! ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUSTAFA ÇALIŞ DUYURDU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA