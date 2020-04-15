Erzincan'da 6 çoban köpeği tarlaya gelen yaban domuzuna saldırdı
Erzincan'da 6 çoban köpeği, sahibinin tarlasını korumak için yaban domuzuna saldırdı. Yaban domuzu, güçlükle kurtulurken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 6 çoban köpeğinin yaban domuzuna saldırma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
TELEFONLA KAYDETTİ
Üzümlü ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde tarlasında çalışan Okan Yılmazçelik, arazide çoban köpeklerinin bir yaban domuzunu kovalayıp saldırmalarını cep telefonuyla kaydetti.
CANINI ZOR KURTARDI
Yansıyan görüntülerde, 6 çoban köpeğinin domuzu bir süre kovalayıp saldırmaları gözlendi. Bir süre kovalamacanın ardından domuz, köpekleri atlatıp canını kurtardı.
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