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Erzincan'da 6 çoban köpeği tarlaya gelen yaban domuzuna saldırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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6 KÖPEK BÖYLE SALDIRDI! O ANLAR KAMERADA

'da 6 köpeği, sahibinin tarlasını korumak için yaban domuzuna saldırdı. , güçlükle kurtulurken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

'ın Üzümlü ilçesinde 6 köpeğinin yaban domuzuna saldırma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erzincan'da 6 çoban köpeği tarlaya gelen yaban domuzuna saldırdı ERZİNCAN'DA 6 ÇOBAN KÖPEĞİ TARLAYA GELEN YABAN DOMUZUNA SALDIRDI

TELEFONLA KAYDETTİ

Üzümlü ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde tarlasında çalışan Okan Yılmazçelik, arazide çoban köpeklerinin bir yaban domuzunu kovalayıp saldırmalarını cep telefonuyla kaydetti.

CANINI ZOR KURTARDI

Yansıyan görüntülerde, 6 çoban köpeğinin domuzu bir süre kovalayıp saldırmaları gözlendi. Bir süre kovalamacanın ardından , köpekleri atlatıp canını kurtardı.

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